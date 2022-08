A kajakkirály Kopasz Bálint elárulta a nagy tervét

Kopasz Bálint szerencsésnek nevezte, hogy mind a halifaxi világbajnokságon, mind a müncheni Európa-bajnokságon hozni tudta azt a formát, amit korábban az edzésein 1000 méteren, noha mások voltak a versenykörülmények, gondolva az időjárási (szél) viszonyokra, illetve magára a környezetre, továbbá az amerikai megmérettetés esetében az 5 órás időeltolódásra, ami kicsit megzavarta a bioritmusát.

Mint mondta, mind mentálisan, mind fizikailag a topon érezte magát a saját számában, tehát K-1 1000 méteren és a K-2 500 méteren Nádas Bencével is.

1000 méteren egyesben Fernando Pimentával csatározott, vagyis csatázott volna, ha a portugál nem kötött volna be a hajrára, így végül nagyon simán megelőzte. Kopasz Bálint a finálét illetően úgy érzi, nagyon jó taktikát sikerült ismét fölépítenie.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó elárulta, ennek megválasztásáról

mostanság a rajtot követően szokott dönteni, mérlegelve a saját formáját és erejét.

A müncheni döntőben sem volt másképp – tette hozzá a sportoló –, így miután azt érezte, Pimenta nem volt annyira erőteljes az első kétszáz méteren, úgy határozott, fokozatosan fogja felhúzni a sebességet, elengedve kicsit a portugált, aki egyébként is ki szokott ugrani és fantasztikus utazósebességet képes menni 800 méterig. Kopasz Bálint érzése szerint riválisa el is bízta magát, amit ő az előnyére tudott váltani, és az utolsó 100 méteren – szokásához híven – megindította a hajót, aminek köszönhetően végül győzni is tudott. „Jött az erő folyamatosan… Még az utolsó 50-en is tudtam egy kicsit belerakni” – fogalmazott a kajakos, akinek bevallása szerint a „tejsav természetesen már ott volt az izmokban”, vagyis erőteljesen fáradt.

KAPCSOLÓDÓ Kopasz Bálint a királyszám Európa-bajnoka Tizenkét döntővel folytatódott szombaton az Európa-bajnokság Münchenben, valamennyi magyar érdekeltséggel. Megvédte...

Arra is kitért, hogy a müncheni 1000 métert nem érezte annyira keménynek, mint a halifaxit, ahol sokkal erősebb szembe szélbe kellett eveznie. Az Eb-t illetően igazából el sem tudta dönteni, milyen volt az időjárás, ami egyébként egy nagyon fontos tényező a sportágban. Az biztos, hogy a rajtnál gyenge oldal irányú hátszélben indulhatott, majd a végére kisimult a víz és szélcsendben tudott befutni – tette hozzá.

Vasárnap Nádas Bencével 500 párosban is nagyjából hasonló volt a forgatókönyv: a hazai német duó a futam elején elhúzott, majd szintén bekötött a végére, így a mieink simán győzni tudtak.

Kopasz Bálint szavai alapján miután az 500 méteres versenytáv hasonló az 1000 métereshez, itt is fontos a jó taktika, amit Nádas Bencével minden futam előtt egyeztetnek a hiba elkerülése végett. A döntőre teljesültek is a megbeszéltek: jól rajtoltak, nem ragadtak be és nem is engedtél el nagyon a mezőnyt, noha a németek kilőttek, de ez várható volt – magyarázta a sportoló –, így nem riadtak meg. 200 méteren aztán megindították a hajót, ahogyan Halifaxban is tetté, szép fokozatosan felhúzva a csapást, beleadva az erőt, és ennek köszönhetően még az utolsó 50, 100 méteren is gyorsulni tudtak, ellenben a többi versenyzővel – idézte föl Kopasz Bálint. „Nem sokkal nyertünk, de nem is baj, hiszen szinte egyszerre futnak be a versenyzők, rövid a táv és szuper jó egységek indulnak.”

KAPCSOLÓDÓ Kopasz Bálint újabb aranyérmet nyert A magyar versenyzők újabb érmeket, egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot szereztek a müncheni multisport Eb keretében...

Nádas Bencével alkotott kettősük gyakorlatilag

futamról futamra egyre jobb, folyamatosan érnek össze

– értett egyet Kopasz Bálint, aki szerint kicsit későn kezdték meg a közös edzéseket, hiszen csak a nyár közepén döntötték el, hogy újból összeállnak azzal a céllal, hogy ismét dobogós helyezéseket érjenek el nemzetközi versenyeken. Úgy érzi, nagyszerű felkészítést kaptak edzőjétől, Demeter Iréntől, akinek a közreműködésével heti két alkalommal tudtak Nádas Bencével gyakorolni a világbajnokságra. Mint megjegyezte, a kitartó gyakorlásnak köszönhetően egyre jobban le tudja követni Nádas Bencét, akire

olykor kicsit még „rásiet”, de ez előnyükre is válik, mert akkor társai érzi, van erő, ami magabiztosságot adhat számára, hogy „fut a hajó és gyors”.

Kopasz Bálint összességében nagyon elégedett a párosukkal, úgy látja, hogy van jövőjük is. Mindazonáltal azt még nem tudja, hogy hogyan alakul a forgatókönyv;

arról is hallott, hogy jövőre mindenki csak egy számot vihet, így akkor ő az 1000 méter egyest szeretné megpályázni,

de ha lenne rá lehetőség, Nádas Bencével is újra hajóba szállna az idei sikerek után.

Kopasz Bálint végül az idei formáját illetően azt mondta, nem gondolná, hogy a tavalyi eredményeihez képest sikerült volna előrelépnie, főleg az időeredményeket látva. Igaz, mint hozzátette, a széljárás sem igazán kedvezett annak, hogy újra megevezze a 3:20-at, amit a tokiói olimpián ért el, vagy akár ez alá is bemenjen, ami a nagy terve.

Hozzátette, hogy

felszedett némi izomtömeget, aminek se előnyét, se hátrányát nem érzi,

tehát ugyanazt az erős utazótempót tudta vinni, mint az elmúlt évben, amikor nagyon formában érezte magát az Európa-bajnokságon, az olimpián és a világbajnokságon egyaránt.

De annak is örül, hogy nem fogyott el az ereje és a kitartása, hiszen nagyon keveset pihent 2021-ben, most azonban majd többet tervez, hogy újult erővel vághasson neki a következő évnek.

KAPCSOLÓDÓ Az elkötött kajaktól az álmatlan éjszakán át az aranyéremig – Kopasz Bálint a csúcsra ért Csak forgolódott a döntő előtti éjszaka Kopasz Bálint, de így is hatalmas fölénnyel nyerte meg a kajakozók 1000...

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd