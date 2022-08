Sós Csaba az első Eb-napról: Milák Kristóf "próbálgathatja magát"

Egy arany, egy ezüst, egy bronz termett a magyar csapatnak a Rómában zajló úszó-Eb nyitónapján, amely így sikeresnek tekinthető, de az InfoRádiónak nyilatkozó szövetségi kapitány nem tulajdonítana túlságosan nagy jelentőséget annak, hogy milyenre sikerült a kezdés.

"Az előfutamok alapján már látszott a három éremesély, a végeredményt tekintve azt tudom mondani, soha rosszabbat. De előre nem kalkulálok" - jegyezte meg Sós Csaba.

Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor és Holló Balázs győzelmét viszont már akkor látta, amikor Milák Kristóf a medencébe ugrott.

"Akkor. Nem véletlen, milyen állapotban vált Milák Kristóf. És ebben benne van mindannyiuk egyénisége, ráadásul négy azonos korú úszó, négy barát, négy jó felépítésű srác, jó őket egyben látni. Bizonyos voltam benne, hogy ez a váltó előbb-utóbb sikerrel kecsegtet. Ha a budapesti vb-n is előtte többször kipróbáljuk, akkor már valószínűleg ott érmesek lettek volna. Rendkívül jó érzés" - fejtette ki.

Hogy 200 m gyorson ezek után Milák Kristóf egyéniben is éremesélyes-e, azzal kapcsolatban felidézte, ifjúsági Európa-bajnok volt a számban.

"Nem volt kétség, hogy nemzetközi szinten eredményes lehet, itt a gond az, hogy

6 nap alatt háromszor kell leúsznia egy számot, 15-16 rajtja lesz, aminél többet, 17-et csak Michael Phelps csinált olimpiákon. Van is rá példa, hogy végig lehet bírni"

- mutatott rá az úszók szövetségi kapitánya.

Az Európa-bajnokságot "egy erős versenynek" tartja, ahol Milák Kristóf "próbálgathatja magát", ha már ez a vb-n néhány hete két egyhetes kihagyás - megfázás - miatt nem sikerült.

A másik két éremről

A Pádár Nikoletta, Hosszú Katinka, Késely Ajna, Ábrahám Lilla összeállítású váltó harmadik lett 4x200 m gyorson. Sós Csaba szerint "érdekes" úszás volt, kellemes meglepetéssel. "Ábrahám Lilla a legfiatalabb, beraktuk hajráembernek, 2 másodpercet javított a legjobb idején, amelyet reggel már megúszott. Hosszú Katinka behúzta a 97. érmét, Pádár Nikoletta pedig még jövőre is ifi lesz, ő az Európa-bajnok, kiválóan hozta magát, Késely Ajna is megbízható volt."

Verrasztó Dávid ezüstérmének 400 m vegyesen pedig, noha volt már ennek a számnak Európa-bajnoka is, "nagyon lehet örülni" a kapitány szerint, egy csodálatos pályafutás lett "még teljesebb". "Korábban visszaszólós, bemutogatós, a határokat feszegető, szeleburdi fiatalemberből egy érett sportember lett. A fiatalok bámulva nézik, szerényen viselkedik, kőkeményen készül, az edzésen is példás. Párizsig mindenképp csinálni akarja, örülök neki" - célzott arra, hogy 2024-ben fejezheti be pályafutását a szőke úszó. Számában Kós Hubert negyedik helyen zárt, legjobb idejével, Sós Csaba szerint "200 vegyesen itt akármi is lehet".

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs