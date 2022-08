Újabb korábbi legendás futballistáját gyászolja az Újpest

A kivételes gyorsaságú, pályafutását balszélsőként kezdő „Jokka” a válogatottban egyetlen gólját a salvadoriak elleni, rekordgyőzelmet hozó 10-1-en szerezte. Bajnoki szerepléseinek számával (456) az NB I-es örökranglista hatodik helyezettje.

Élvonalbeli pályafutását Pécsen kezdte, a baranyai liláknál a klubtörténet legkiemelkedőbb nemzetközi sikerének részese lehetett, 1970. november 3-án 2:0-ra legyőzték, majd büntetőkkel kiütötték az Európai Városok Kupájából (EVK) a Newcastle United „szarkáit”. Az időkőzben a városi fúzió után a Pécsi MSC nevet felevő alakulatból 1975-ben már válogatott játékosként szerződött Újpestre, ahol egy évtizedet töltött.

Az Újpesti Dózsával kétszer nyert bajnoki aranyat (1977–1978, 1978–1979), valamint kétszer Magyar Népköztársasági Kupát (1982, 1983). Hazai élvonalbeli pályafutását az MTK-VM-ben zárta le, ahol még mindig kitűnően játszott, posztján az NB I egyik legjobbja volt.

Nagy bánata volt, hogy nem került vissza a mexikói világbajnokság előtt a válogatottba. A nemzeti tizenegyben egyetlen gólját második világbajnokságán (1982 – Spanyolország) szerezte, Salvador ellen. Az 1978-as vébén a magyar együttes mindhárom csoportmeccsét végigjátszotta. A válogattunk históriájában a legtöbbször ő szerepelt balhátvédként, utána a sorban az 52 fellépésével Lantos Mihály, az Aranycsapat legendás védője következik.

Harmincnégy évesen, Finnországban csaphatott fel először légiósnak, holott korábban, hét-nyolc éven keresztül több jó ajánlata is volt. 1983-ban a megsérült Johnny Metgod utódát kereső Real Madridé volt a legpazarabb, de a spanyolok 110 ezer dolláros ajánlatával szemben a Dózsa 160 ezret akart. Kérőnek jelentkezett az FC Bruges, a Lille Olympique és 1995-ben a végül Tulipán Mihályt szerződtető török Bursaspor is, de Tóth nem kapott engedélyt. Ahogyan fogalmazott: „Nem voltam jóban Csáki Sándorral”.

A finnekhez mehetett. 1997-ig, 45 éves koráig futballozott a svéd nyelvű város sárga-kék alakulatában, főleg a harmadik osztályban, de belekóstolva a második vonalba is. A kinti kalanddal párhuzamosan, az ottani szünetekben az Erzsébeti SMTK, a Budakalász, az Elektromos. a Hernád és a Leányfalu, a Fót, a Multi Rocco és utoljára a Váci Reménység játékosa is volt, néhol és időszakonként játékosedzőként is. Még 2012-ben is igazolt játékosa volt a finn Pjelaxnak.