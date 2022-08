F1-pletyka: „lóg még egy-két dologgal” az új botrányfigura

Fernando Alonso mindig is jó volt az „érdekes és tréfás” csapatváltásokban – kezdte Vámosi Péter, utalva például arra, hogy korábban senki nem számított volna arra, hogy valaha is visszatér ahhoz a McLarenhez (2015-ben), ahonnan egyszer már csúfos körülmények távozott, pont akkor, amikor Lewis Hamilton kezdett, még 2007-ben. (Fernando Alonso akkor 109 pontot szerzett az idény során, ugyanannyit, mint csapattársa, de mivel Hamilton többször végzett második helyen, ezért ő szerezte meg a bajnokság 2. helyét, Alonso bronzérmes lett.) De az is a száguldó cirkusz része, hogy néha nagyon meglepő és váratlan dolgok történnek – tette hozzá.

A Racingline.hu főszerkesztője ugyanakkor nagyon érdekesnek nevezte, hogy milyen gyorsan zajlottak az események: az Alpine kedd reggel még azt állította, hogy nem tudtak Fernando Alonso távozásáról az Aston Martinhoz, és hogy Otmar Szafnauer csapatfőnök is csak a sajtóból értesült a váltáshoz, ehhez képest délután bejelentették Oscar Piastri „előléptetését”, aki ezután ez rögtön cáfolta, mondván, nem írt alá Alpine-hez, és nem is fog vezetni náluk 2023-ban. A francia csapat minderre úgy reagált: „dolgoznának vele”, illetve hogy joguk volt bejelenteni az Ocon–Piastri pilótafelállást 2023-ra.

Piastri nyilatkozata egyébként azzal is magyarázható, hogy

előbbi menedzsere, Mark Webber a hírek szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatott, és már közel is kerültek a megállapodáshoz.

Vámosi Péter szerint mindez azért is pikáns, hiszen Riccaiardo szerződéssel bír, ugyanakkor volt már olyanra példa a Forma–1 történelmében, hogy két helyre három versenyzőt akartak igazolni pár évvel ezelőtt, nevezetesen Monisha Kaltenborn csapatvezető a Sauberhez. Bár végül nyilván mindenkivel ki fognak egyezni, az sohasem szül jó kapcsolatot egy olyan viszony, ami úgy kezdődik, hogy „jó, köszi, de egyébként nem szeretnék nálatok vezetni” – jegyezte meg az F1-szakíró.

Ha Piastri mégis átvenné Ricciardo helyét a McLarennél, utóbbi versenyző jó eséllyel az Alpine-hoz kerülne, ahol korábban már két évet eltöltött – írja a f1vilag.hu. Ricciardo 2019-ben és 2020-ban versenyzett az akkor még Renault néven szereplő istállónál, ám ezt követően a McLarenhez szerződött. Akkor állítólag a Renault Csoport főnöke, Luca de Meo különösen frusztrált volt a pilóta távozása miatt, Otmar Szafnauer, az F1-es istálló főnöke azonban nem látja akadályát annak, hogy Ricciardo visszatérjen. Erről még hétfőn, Alonso bejelentésének napján beszélt.

Ismeretes, Oscar Piastri az elmúlt években az Alpine tartalékpilótája volt, tehát hosszú ideje együttműködik már a csapattal. Most pedig, amikor feljebb léphetne, nem szeretne ott maradni, amit ráadásul egy hivatalos Twitter-bejegyzésben tett közzé, tehát nem egy elejtett interjúban.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022