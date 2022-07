Így élte át Csou a Forma-1 legutóbbi horrorbalesetét - beszámoló, videó

Megszólalt és részletesen beszélt silverstone-i horrorbalesetéről az F1 kínai pilótája, Csou Kan-jü (Alfa Romeo) - derül ki a GPhírek cikkéből.

Visszaemlékezése szerint a rajt után történt baleset pillanatában nagyon félt a tűztől, máig nem tudja, hogy élte túl a durva balesetet, mostanra azonban feldolgozott mindent és gyógyul.

Ismert, a rajt után vasárnap a Brit Nagydíjon több autó összecsúszott, de a legnagyobb pechje a kínai versenyzőnek volt, aki autójában hosszan csúszott a pálya mellett fejjel lefelé, mígnem a gumifalon átpördülve a nézőket védő kerítésnek csapódva állt meg. Az újonc kisebb karcolásokkal megúszta az eseményeket.

Csou autójáról letört a bukócső, csak a "glória" védte meg őt. A pilóta szerint a bukócső maga nem volt megfelelően tesztelve.

"A borulás után az első dolgom az volt, hogy megpróbáltam elengedni a kormányt. Soha nem lehet tudni, egy ilyen balesetben könnyen eltörhet az ember csuklója. Miközben csúsztam a földön, tudtam, hogy egy hatalmas ütközés fog következni, mert az autó nem állt meg. Akkor megpróbáltam a lehető legbiztonságosabb pozícióba helyezni magam, és csak vártam az utolsó ütközést. Igyekeztem feszesen tartani a kezemet, hogy ne szabaduljon el a becsapódásnál. Lényegében csak vártam, hogy az utolsó ütközés megállítson. Amikor ez megtörtént, nem tudtam, hol vagyok, mert fejjel lefelé voltam" - idézte fel a részleteket.

A következő dolog, amit észlelt, hogy valami szivárog.

"Nem voltam benne biztos, hogy a testemből vagy az autóból [jön]. Megpróbáltam leállítani a motort, mert még be volt kapcsolva. Tudtam, hogy ha tűz üt ki, nehéz lesz kijutni. Nem tudtam, mi történt, ki talált el, mert az egyes kanyar előtt egyenesen mentem a fehér vonal mellett, aztán hirtelen hatalmas csattanás volt" - folytatta.

Végül félig magától, félig külső segítséggel ki tudott mászni a roncsból, és utána rájött, hogy nem ott kötött ki, ahol ő azt az autóban ülve gondolta. Egy pályamunkás beszélt hozzá.

"Azt hittem, hogy a gumifal mellett vagyok, de valójában a fal és a kerítés között voltam, amit nem tudom, hogyan éltem túl. Visszanézve nyilván láttam, hogy a glória mentett meg."

Csou kihagyás nélkül folytatja a szezont.

Today was a reminder that F1 remains a high-speed, high-risk sport that is always right on the edge.



We are so thankful to the advances in safety that mean both Zhou Guanyu and Alex Albon are safe and well. pic.twitter.com/BJ8PPDG2av — Formula 1 (@F1) July 3, 2022