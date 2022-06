Fucsovics Márton: elvonulok egy kicsit a tenisztől

Míg tavaly negyeddöntőig jutott, addig idén már az első körben véget ért Fucsovics Márton számára a wimbledoni tenisztorna. A legmagasabban jegyzett magyar játékost elég érzékenyen érinti, hogy idén nem osztanak ranglistapontokat a füves pályás Grand Slamen, így esélye sem volt megvédeni a tavalyi pontszámait, két hét múlva pedig várhatóan a világranglista 95. helyéig csúszik vissza.

Az Eurosportnak adott interjúban elárulta, hogy a Stuttgartban összeszedett hátsérülésből már felgyógyult de edzésmunkát nem nagyon tudott végezni, ez meg is látszott a wimbledoni teljesítményemén.

"Egészségesen jobban fel lehetett volna készülni, sokat segített volna. De mentálisan sem segített, amikor reggel ránéztem a világranglistára és láttam, hogy két hét múlva 95. leszek. Itt bármit csinálhattam volna, ha négybe vagy nyolcba jutok, a világranglistás helyezésen ez akkor sem változtat. Mert nincsenek pontok.

Kicsit elvesztettem a tüzet a tenisz iránt,

pedig egy ilyen versenyen, ahol nincsenek pontok, ez tud segíteni leginkább. Hogy belső tűzzel játsszak, ez pedig most nem sikerült.

Korábban még hezitált, hogy elinduljon-e a londoni tornán, de végül a játék mellett döntött, ahogy a mezőny nagy része is, mert "ez mégiscsak egy Grand Slam-torna, ahol ráadásul rekord pénzdíjat tűztek ki".

A 30 éves játékos az idén még nem nyert meccset a három Grand Slam-tornán, most a következő hetekben kellene pontokat gyűjteni ahhoz, hogy főtáblás legyen a US Openen is.

"Három hét múlva zárul a nevezés a US Openre, ott is szeretnék főtáblás lenni. Addig be vagyok ugyan nevezve még 2-3 kisebb versenyre, de az is lehet, hogy ezeket lemondom, és elvonulok egy kicsit a tenisztől, hogy frissen térjek vissza" – mondta Fucsovics Márton.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall