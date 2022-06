Milák Kristóf és edzője is világcsúcsot vár

Milák Kristóf a legjobb idővel, 50.14 másodperccel jutott be a 100 méteres pillangóúszás döntőjébe a budapesti világbajnokságon. 2017-ben, 17 évesen a Duna Arénában ezen a távon másodikként ért célba, berobbanva a felnőtt mezőnybe, akkor figyelt fel rá a közvélemény. Azóta olimpiai és világbajnok lett, saját világcsúcsát javította meg, de 200 méteren. 100-on Tokióban nagy csatát vívott Caeleb Dressellel, az amerikai sztár csak világrekordot úszva tudta legyőzni. Most a budapesti vb-től menet közben visszalépett Dressel, így Milák az egyértelmű favoritja ennek a számnak is – a finálé a tervek szerint 18.44-kor kezdődik péntek este.

Az aranyérem helyett inkább az a nagy kérdés, hogy összejön-e a világcsúcs Milák Kristófnak. A rekord 49.45, de a magyar úszónak még merészebb céljai vannak.

"Az aranyérmet nem osztják ki előre, nekem sem fog ott lógni a nyakamban a rajtnál, azért ugyanúgy meg kell küzdenem, mint bárki másnak. Érdekes versenyre számítok, és leginkább magamra vagyok kíváncsi. Ha már ilyen jó formában vagyok, talán illene 49 másodpercen belül úsznom...” - mondta a Nemzeti Sport beszámolója szerint Milák Kristóf. A 22 éves versenyző hozzátette, az idén többet készült a százra, mint korábban bármikor, de még mindig nem érzi teljesen a magáénak a számot, hiszen például teljesen más technikát igényel, mint a kétszáz.

Edzője, Virt Balázs elégedett volt a csütörtöki középdöntőben elért idővel, de szerinte látszik Milákon, hogy kicsit fáradtabb, töltődnie kell, hogy azt az időt ússza, amire vágyik - mondta az InfoRádióban.

Arra a felvetésre, hogy Dressel hiányában a győzelem nem is lehet kérdés, Virth Balázs óvatosan fogalmazott. "Mindig szerényebb vagyok, mert a napi aktuális forma dönt, de nyilván ő az esélyes. Azt gondolom, szeretne világcsúcsot úszni, és szerintem képes rá. A 4x100 gyorsváltó és 200 pillangó alapján is ezt mondom. Főleg attól függ, hogyan tud regenerálódni."

Az edző szerint a fordulóra kell igazából koncentrálnia majd Miláknak.

"A rajtja egészen jó volt, a vízből kijövetel egészen jó. A forduló, ahogyan kijön a fal és abból az elrugaszkodás - ha az jól sikerül, meg abból az első tempó is, akkor már csak a célbaérkezésen kell imádkoznunk. Ennél a ritmusnál, ennél a sebességnél még szokja, hogy jól érintkezzen a fallal."

