Négy fős tengely alkotja a német válogatott gerincét Budapesten

A négy fő Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller és Antonio Rüdiger. Ők azok a kulcsjátékosok, akikre a kapitány elsősorban támaszkodik, és akik mind az olaszok, mind az angolok ellen játszottak.

Ez lesz a válogatott tizenkettedik mérkőzése a Bayern München korábbi trénerének irányítása alatt. A Flick-korszakban a német tizenegy még nem szenvedett vereséget.

A ZDF közszolgálati televízió szakértője hangsúlyozta, hogy a Nemzetek Ligája első két mérkőzésén az olaszok, majd az angolok ellen elért 1:1-es döntetlen után a válogatottnak most mindenképp győznie kellene.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy rendkívül nehéz mérkőzésre számítanak Budapesten.

Ennek kapcsán pedig emlékeztetett a két válogatott tavaly júniusi müncheni összecsapására. Az EB csoportmérkőzésén kétszer is a magyar válogatott vezetett, és végül az utolsó tíz percben sikerüt csak Leon Goretzkának az egyenlítés.

Az már biztos, hogy sérülés miatt hiányzik a Borussia Dortmund kíválósága, Marco Reus, és húzódás miatt egyelőre bizonytalan a rendkívül gólerős támadó, Serge Gnabry játéka is.

Gondot okoz, hogy Bayern München-beli csapattársa, Leroy Sané a szakemberek szerint formán kívül van, így egyáltalán nem kizárt, hogy kezdőben nem ő, hanem a rendkívüli tehetségnek számító Jamal Musiala kap helyet.

A ZDF-nek nyilatkozva Oliver Biierhof, a német szövetség, a DFB sportigazgatója megismételte, hogy a válogatott a Nemzetek Ligája harmadik mérkőzésén mindenképp győzni szeretne.

Úgy értékelte, hogy az angolok ellen a csapat "látványos és jó" játékot nyújtott, de nem volt elég hatékony.

Derűlátóan nyilatkozott a Manuel Neuer mellett a válogatott másik oszlopos tagjának számító Thomas Müller, hangsúlyozva, hogy Budapesten mindenképp meg akarják hálálni a Flicktől kapott bizalmat.

Müller egyébként vezéregyéniség abból a szempontból is, hogy társait a pályán szavakkal és gesztusokkal is irányítja. Ez magyarázza azt is, hogy Flick elsősorban rajta keresztül továbbítja utasításait.

Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani