Egy nappal a BL-döntő előtt: mindkét oldal magabiztos

A Real Madridot Carlo Ancelotti vezetőedző, valamint Marcelo és a kapus Thibaut Courtois képviselte a mérkőzések előtti napon kötelező sajtótájékoztatón. Nyilván nem eszerint választotta ki a klub a két játékost – Ancelotti megjelenése kötelező –, de tény, hogy a brazil hátvéd a bajnoki cím megnyerése óta a klubtörténet legtöbb címet megnyerő játékosa, a belga kapus pedig valóban kulcsszereplő lehet szombat este.

Marcelo beszélt arról, hogy pontosan tisztában van a Real Madridnál mindenki, mit jelent egy ilyen tétre menő mérkőzést játszani, s hogy már nyolc éve ismeri Ancelottit, számára megtiszteltetés, hogy az irányításával dolgozhat. Courtois egyike azon kevés madridi kulcsjátékosnak, aki még nem nyerte meg a BL-t. Ugyanakkor akadnak olyan veteránok, mint Karim Benzema, Dani Carvajal, Luka Modric, Isco, Marcelo és Gareth Bale, mindegyikük akár ötszörös BL-győztes lehet szombat este. Courtois úgy gondolja, mindegy, hogy valaki az elsőért, vagy az ötödikért küzd, egyformán motivált lesz.

Carlo Ancelotti az első vezetőedző, aki a bajnokok tornáján ötödször is döntőt játszhat, amúgy meg az első lehet, aki négy elsőséggel dicsekedhet. Aki kicsit is követi a nemzetközi labdarúgást, az tudja, hogy ebből az öt döntőjéből háromszor is a Liverpoollal kellett-kell mérkőznie. 2005-ben kikapott, 2007-ben nyert, mindkétszer az AC Milan tagjaként.

Tizenhét éve, Isztambulban, elképesztő mérkőzésen kapott ki, tizenegyespárbajban. Ő maga a mai tájékoztatón is megemlítette, hogy szerinte akkor játszott legjobban egy döntőben mindenkori csapata, mégsem nyerték meg a kupát. Ez volt a 2005-ös isztambuli döntő, amelyen már 3-0-ra vezetett a Milan a szünetben, de 3-3 lett a vége.

Még egy érdekességet kiemeltek mindhárman: Karim Benzema szerepét. Úgy tartják, a francia csatár élete formájában van, de nem a mostani idényben érett világklasszissá, korábban is nagyszerű játékos volt. Ő a mostani gárda vezére.

A Liverpoolt Jürgen Klopp és két szélsőhátvéd képviselte, Andy Robertson és Trent Alexander-Arnold. Utóbbi beszélt arról, hogy milyen jó futballista a várható ellenfele Vinícius Júnior, egy ilyen kvalitású játékost egyénileg és csapatszinten is őrizni kell. Azt is mondta, hogy a Real Madrid ellen kell játszani, tudhatja az ember, hogy világklasszisok lesznek az ellenfelei.

A skót balhátvéd szerint a keretben voltak sérültek, de immár mindannyian jól vannak, s a Liverpool óriási önbizalommal várja a döntőt. Robertson nyilván Mohamed Szalahra, Fabinhóra, Thiagóra és Virgil van Dijkre gondolt. Mindannyian mozogtak a könnyű edzésen, de, hogy valóban milyen állapotban vannak, az csak szombat este derül ki. Mindazonáltal nagyon meglepő lenne, hogy legalább Mo Szalah és Virgil van Dijk nem kezdene.

Jürgen Klopp emlegette, hogy tudja, hogy a 2018-as döntőben történtek miatt (az angolok úgy tartják, Sergio Ramos szándékosan okozott sérülést a mérkőzés elején Mo Szalahnak) az egyiptomi szupersztár különösen motivált.

Mint mondta, néhány olyan futballista ellen kell játszaniuk, aki az ötödik BL-sikeréért küzd, meg egy olyan edzővel szemben, aki az első négyszeres BL-győztes lehet. Ám a Liverpool az elmúlt öt kiírásból harmadszor játszhat döntőt, ez sem hétköznapi teljesítmény.

Mint mondta, 2018 óta sokat tanultak, jobbak lettek. Meg kell tanulni győzni, s ők ennyivel jobbak a négy évvel ezelőtti önmaguknál.

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi