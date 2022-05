Kemény Dénes a vízilabda-vb-ről: ezúttal egyezik a szakma és a közönség elvárása

Egy hónap múlva kezdődik a hazai rendezésű vizes világbajnokság vízilabdatornája.

Kemény Dénes, a magyar szövetség korábbi elnöke, a férfi válogatott korábbi háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya szerint ezúttal egyezik a szakma és a közönség eredményességi elvárása.

"Egy komplett ciklusos felkészülést, ha rövidebb az idő, óvatosan kell megtervezni, ebben a fázisban, hogy van még hátra egy BL-nyolcasdöntő, a szövetségi kapitány még nyilván a kérdőjelek kiegyenesítésével foglalkozik, az edzésmunkát már valószínűleg eltervezte, talán csak néha ránéz..." - fogalmazott Kemény Dénes, aki szerint tervek azért születnek, hogy azokat menet közben meg lehessen változtatni.

A hazai környezetről elmondta, segítség, mivel senki nem szakad ki a családjából, "meg lehet oldani, hogy mindenki odahaza aludjon a saját ágyában", néhány nap vidéken vagy külföldön a felkészülés hajrájában belefér.

Ismert, korábban Bíró Attila az InfoRádiónak azt mondta, az általa dirigált női válogatott tagjai a Margitszigetre költöznek, már most is ott edzenek heteken át. (Ez lesz a vb legfontosabb helyszíne is.)

Az éremszerzés szerinte elvárás a sportolóktól és az edzőktől, a stábtól is, ez a várakozás pedig találkozik a közönségével is, így külön nyomás nem lesz senkin, mindenki egyet akar: érmet szerezni.

"Ha aranyat tűznek ki maguk elé a sportolók, kisebb lesz a szurkolói nyomás" - tette hozzá.

Az olimpia most még nem lebeg a szemek előtt, bár már jövőre lesz: ez a vb itthon van, hazai közönség előtt.

"Nekünk száz százalékig fontos az eredmény, az ellenfeleknek meg talán háromnegyedig" - utalt az olimpiai felkészülésre más válogatottak esetében Kemény Dénes.

A szurkolókat pedig figyelmezteti: aki nem kapcsol időben, nem lesz jegye!

