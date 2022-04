Sosem látott siker kapujában a magyar cselgáncs

„Az én jelentkezésem nem egy egyéni jelentkezés volt csak, hanem elnöki kandidálás együtt az igazgató tanács új tagjaival, 13 fővel. Egy csapat is mögöttem van, egy olyan csapat, amelyikben olimpiai bajnok hírességektől kezdve az európai dzsúdó meghatározó szövetségi elnökei, illetve a legmagasabban kvalifikált tisztségviselők is benne vannak” – beszélt a jelöltségéről Tóth László.

A hazai szövetség elnöke szerint ez nemcsak a magyar dzsúdó, hanem a magyar sport sikere, sportágában pedig a legnagyobb magyar sportdiplomáciai eredmény lenne európai elnökké választása. Kiemelte, hogy ez hosszú munka eredménye, a magyar dzsúdó felépítése tette lehetővé.

„Tízéves koromban kezdtem dolgozni, ez azt jelenti, hogy most 52 éve vagyok benne a dzsúdóban, 40 éve vezetői feladatokkal. 21 éve vagyok tagja az európai dzsúdó vezetésének” – mondta az európai szövetség kincstárnoka és végrehajtó bizottságának tagja.

Tóth László arról is beszélt, hogy nagy presztízs elérni az európai elnöki pozíciót, de ennek nem lenne realitása elmondása szerint önmagában a sikeres hazai szövetséggel, hanem

kellett hozzá az erőteljes kormányzati támogatás is.

Kiemelte az elmúlt évek két magyarországi világ- és egy Európai-bajnokságát, a további rangos nemzetközi versenyeket és a hazai rendezésű nemzetközi edzőtáborokat. Érmeket vár a hétvégi Eb-n, de a párizsi olimpián is Az MJSZ első embere hétfőn az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, az ukrajnai háború miatt lemondott orosz EJU-elnök, Szergej Szolovejcsik helyére az igazgatótanács ideiglenesen a német Otto Kneitingert választotta meg, aki 2024-ig betölthette volna a posztot.

"Különböző mérlegelések után végül arra jutottunk, hogy megpróbálunk 2024-ig egy másfajta vezetést felállítani" – jelentette ki Tóth László, aki kitért arra, hogy ideiglenes kinevezése után Otto Kneitinger maga hívta fel őt telefonon azzal, hogy magánál alkalmasabbnak találja az MJSZ-elnököt az EJU vezetésére.

A hétvégi Európa-bajnokság kapcsán Tóth László közölte, érmeket vár a 11 fős küldöttségtől Szófiában.

"Három-négy érem is benne van a csapatban, akár aranyak is. Ebből a szűkebb keretből mindenki esélyes éremre vagy pontszerzésre. Bízom benne, hogy Karakas Hedvig az Eb után is folytatja pályafutását, az új szakmai igazgatónk, Murakami Kijosi az egyik legnagyobb esélyesnek tartja őt a párizsi olimpián" – fejtette ki Tóth László, további lehetséges olimpiai bajnokként megemlítve Özbas Szofit, Pupp Rékát és Tóth Krisztiánt is.

Annak is nagy szerepe van a támogatásában, hogy a Nemzetközi Judo Szövetség egyedül a nagy sportszövetségek közül Magyarországon van regisztrálva, az elnöki iroda Marius Vizer vezetésével Budapesten található.

„Az egyik programpontom az volt, hogy erősíteni kell a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel, és az együttműködési pontokat úgy megtalálni, hogy a sikeres programjainkat együtt továbbvigyük” – mondta Tóth László.

Külön kiemelte azt a hazai programot, amivel bevitték az iskolákba a sportágat, mint mondta, ebben világelsők.

