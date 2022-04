Rafael Nadal naptárából egymás után esnek ki a tenisztornák

Menedzsmentje kedden közölte, hogy a 35 éves klasszis jövő héten a barcelonai tornát is biztosan kihagyja, amelyet már 12-szer megnyert. Korábban is arra számítottak, hogy leghamarabb májusban térhet vissza. Azt továbbra sem lehet tudni, hogy mikor kapcsolódik be az európai salakszezonba, május folyamán még Madridban és Rómában tud felkészülni a Roland Garrosra.

Nadal március 21-én a Taylor Fritzcel szemben elvesztett Indian Wells-i döntőben arra panaszkodott, hogy nehezen tud levegőt venni, emiatt kétszer is ápolást kért a meccs során. Előzőleg az idényben még veretlen volt, és sorozatban húsz meccsen - többek között az Australian Open fináléjában is - diadalmaskodott.

Nyitókép: MTI/AP/Mark J. Terrill