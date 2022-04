Robogózással ért véget Sebastian Vettel első szabadedzése, megütheti a bokáját – videó

Csupán egy szabadedzést teljesített pénteken a koronavírusból visszatérő Sebastian Vettel. A német versenyző Aston Martinja az első tréningen mondta fel a szolgálatot motorprobléma miatt, melyet követően a pilóta szokásához híven részt vett a tűzoltásban, sőt még szerelt is egy kicsit az AMR21-en – de nem ez volt a legemlékezetesebb momentum, írja a Formula.hu oldal.

„Problémánk lett, füstölt egy kicsit az autó, aztán elvesztettem a motorerőt, ezért meg kellett állni a pályán – olvasható az Autosporton Vettel pénteki nyilatkozata. – Próbáltan tenni érte, hogy az autó ne sérüljön jobban. A sportbíró nagyon segítőkész volt, egy Leatherman multiszerszám volt nála. Imbuszkulcsot kértem tőle, és leszereltük a karosszéria egy részét, hogy az autó alá férjek és hűthessem. Volt vele egy kis munka.”

Ezt követően Vettel egy robogóra pattant, és a baleset helyszínétől a pályavonalon haladva tért vissza az Aston garázsához. „Mikor az autó már biztonságban volt, nem kaphatott újra lángra, megkérdeztem, visszamehetek-e, megy-e valaki a bokszba. Mondták, hogy amint vége az edzésnek, igen. Aztán jött a robogós srác, azt mondta, felszállhatok mögé, de megkérdeztem, vezethetnék-e” – tette hozzá.

This is the most iconic end to a practice session we can remember ?#AusGP #F1 pic.twitter.com/4jPlAZotzd — Formula 1 (@F1) April 8, 2022