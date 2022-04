Két és fél év után először "reggeli" F1-hétvége

Visszatér a Forma–1-be az Ausztrál Nagydíj, és az Albert Parkban ismét rajthoz áll a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel. Melbourne-ben 2019-ben rendeztek utoljára versenyt, 2020 márciusában a koronavírus-világjárvány miatt órákkal a tervezett első szabadedzés előtt törölték az eseményt, a német pilóta pedig tavaly Abu-Dzabiban szerepelhetett legutóbb, az idei első két versenyt koronavírus-fertőzése miatt ki kellett hagynia.

Vettel most azt mondta: olyan érzése van, mintha elkésett volna az iskolából. A 34 éves versenyzőnek annyiban lesz csak megszokott idei első versenyhétvégéje, hogy pályafutása legtöbb szezonjában Melbourne-ben kezdődött a vb-idény. Megjegyezte, hogy már a szabadedzéseknek is fontos lesz, hogy megtalálja az összhangot az autójával, hiszen utoljára szűk egy hónapja, a bahreini teszten vezette az Aston Martint, amely két futam után még pont nélkül áll.

A szakértők a dobogós helyekért most is a Ferrari és a Red Bull csatájára számítanak, Szahírban kettős Ferrari-siker született Charles Leclerc vezetésével, a hajrában mindkét Red Bull kiesett technikai hiba miatt, Max Verstappen pedig Dzsiddában nagy harcban tudott visszavágni, de így is 20 pont a hátránya a vele egyidős monacói riválisához képest.

Bár a Mercedes bízik benne, hogy fel tud zárkózni az élcsapatokhoz, meglepő lenne, ha ez már az átépített melbourne-i utcai pályán megtörténne.

Két és fél év után először vár az európai szurkolókra reggeli Forma–1-es program, hiszen 2020-ban és 2021-ben a távol-keleti futamok is elmaradtak. Az Ausztrál Nagydíj időmérő edzése – magyar idő szerint – szombat reggel 8, a futam pedig vasárnap reggel 7 órakor kezdődik.

A vb-pontversenyek állása 2 futam után (még 21 van hátra):

versenyzők:

Leclerc 45 pont Sainz 33 Verstappen 25 Russell 22 Hamilton 16 Ocon 14 Pérez 12 Magnussen 12 Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 8 Norris 6 Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 4 Gasly 4 Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 2 Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1

csapatok:

Ferrari 78 pont Mercedes 38 Red Bull 37 Alpine 16 Haas 12 Alfa Romeo 9 Alpha Tauri 8 McLaren 6

Nyitókép: Peter J Fox/Getty Images