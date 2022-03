Ezt adja hozzá a magyar sporttársadalom az ukrajnai krízis kezeléséhez

Gyulay Zsolt, a kezdeményező Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke az akcióban résztvevő szervezetek pénteki egyeztetése után úgy fogalmazott, hogy a magyar sporttársadalom széles körű összefogása példa értékű.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő örömét fejezte ki, hogy "a sporttársadalom ennyire összefogottan, összehangoltan lépett egy ilyen nehéz helyzetben". Emlékeztetett rá, hogy Ukrajnában háború zajlik és hangsúlyozta: a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságát garantálja.

"Ennek az első és legfontosabb módja az, hogy nem engedi Magyarországot semmilyen módon belekeveredni ebbe a fegyveres konfliktusba. Emellett viszont nagyon fontos, hogy azoknak, akik bajban vannak, akik segítségre szorulnak, tényleg támogatást és segítő kezet tudjunk nyújtani" - hangsúlyozta.

Mint mondta, a kormány már most is mindent megtesz annak érdekében, hogy a háború elől menekülők Magyarországon segítséget, anyagi támogatást és jó szót kapjanak. Hozzátette: jelen vannak a határokon, összefogják a karitatív szervezetek munkáját, az állami, kormányzati szerveken keresztül szállást, szállítást biztosítanak, és szervezik azt, hogy aki szeretne, tudjon majd munkát kapni, ha úgy tervezi, hogy itt marad.

"Nagyon örömteli látni, hogy a magyar emberek most, amikor baj van, ismét összefogtak. Hatalmas öröm az is, hogy a sporttársadalom megjelent azok között, akik segíteni szeretnének, méghozzá magától és szinte azonnal" - mondta a kormányszóvivő, majd kiemelte: most mindenkire szükség van, minden egyes felajánlott támogatás, minden egyes önkéntesként ledolgozott munkaóra jó helyre megy.

Egy elemét külön is megemlítette az együttműködésnek, mégpedig a Híd Kárpátaljáért összefogást, melyet a kormány kezdeményezésére indítottak el.

"A 1357-es vonalat hívva, vagy arra egy sms-t küldve 500 forinttal lehet támogatni a karitatív szervezetek munkáját és ezen keresztül a segítségre szoruló embereket. Illetve tartozik ehhez egy számlaszám, a 11711711-22222222, ahova szintén lehet utalni - mondta. Hozzátette: "Nagyon örülök annak, hogy a sporttársadalom kiemelkedő arcai, példaképek ennek az összefogásnak a népszerűsítésében részt fognak venni".

Deutsch Tamás, a Sportszervezetek Országos Szövetségének az elnöke arról beszélt, hogy a teljes magyar sporttársadalom egyetértett abban: gyorsan és minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kell a kárpátaljai magyarokat, akik Magyarországra menekültek, illetve mindenki mást nemzetiségre való tekintet nélkül.

Elmondta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Versenysport Szövetség, a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség, a Sportkórház, a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Sportegyesületek Országos Szövetsége a magyar sport egészét képviselve áll a kormányzat által meghirdetett humanitárius program mellé.

Megerősítette, hogy ez a

kilenc szervezet tízmillió forintnyi felajánlással segíti "azt az európai összevetésben is kimagasló jelentőségű, nagyságrendű humanitárius programot,

amelyik gyakorlatilag az ukrajnai háború kirobbanásának a pillanatában elindult", és az összeget a Híd Kárpátaljáért összefogásnak utalják.

Elmondta továbbá, hogy biztatják a sportban tevékenykedőket, a szurkolókat, a családtagokat, hogy ők is éljenek az adományozás lehetőségével. Hozzátette, hogy további sportszervezetek, valamint szakszövetségek, egyesületek számosan részt vesznek tartós élelmiszerek, menekülteket segítő eszközök gyűjtésében. Mindemellett a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai, valamint a jelenkor legismertebb magyar sportolói önkéntesként fogják segíteni a humanitárius programot, "az első vonalakban, a magyar-ukrán határnál de a logisztikai helyszíneken, raktárakban is".

"Nagyon sokan jelezték már, hogy jönnének, kétkezi munkával is segíteni" - mondta Deutsch Tamás, hozzátéve, hogy ezek a sportolók a nyilvánosság csatornáin meg fognak jelenni, és összefogásra, segítségnyújtásra fognak buzdítani. További terv az is, hogy a következő hetek sporteseményei jegybevételeinek egy részét is szeretnék felajánlani.

"Egy emberként a teljes magyar sporttársadalom összefogott annak érdekében, hogy az ukrajnai háború elől menekülőket itt, Magyarországon, illetve a határ másik oldalán a nehéz helyzetben lévőket, Kárpátalján is segíteni tudjuk" - hangsúlyozta.

Nyitókép: Pixabay