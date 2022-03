Egy nehéz döntés háttere: az orosz és a fehérorosz sportolókat is kizárják a magyarországi sporteseményekről

Bő egy hete tart a háború Ukrajnában, a sport világában pedig nincs teljes egység abban, hogy miként viszonyuljanak az orosz versenyzőkhöz, helyszínekhez.1

Az InfoRádió Gyulay Zsolttól, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökétől kérdezte, hogyan alakul ki a magyar protokoll az ügyben.

"Online konferenciát tartottunk Szabó Tünde sportállamtitkárral, a paralimpiai bizottság képviselőivel, olimpiai és olimpián kívüli sportágak szövetségeinek vezetőivel és a külüggyel, több mint hetvenen voltunk. Megállapítottuk, hogy az elkövetkező időben több mint 60 sportesemény lesz Magyarországon szövetségi rendezésben, illetve veszünk részt ilyeneken. Rengeteg kérdés merült fel, köztük az is, hogy kiálljunk-e az orosz sportolók ellen, meghívjuk-e őket hazai rendezésű eseményekre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kiadott egy direktívát, ajánlást, és úgy látom, a nemzetközi életben is kialakult egy olyan irány, hogy

kizárják az orosz és fehérorosz versenyzőket. Ehhez igazodunk mi is"

- beszélt a nehéz döntés hátteréről Gyulay Zsolt.

Hozzátette: nem lehet mást tenni, ebben a helyzetben

"az egyéni vélemény kevésbé érdekes",

alapvetően az egység megteremtése a cél.

A Formula-1-es Magyar Nagydíjon viszont autóba ülhet orosz pilóta a dolgok jelenlegi állása szerint, míg a Szocsi Nagydíj Oroszországban elmarad.

"Remélhetőleg addigra ez a vészhelyzet már elmúlik" - utalt a sportvezető arra, hogy a magyarországi F1-es futamra csak nyáron kerül sor. "Remélem, a mi futamunk nem sérül, a jegyeladások töretlenül mennek előre, telt házas futamra számítunk." Megemlékező szavak Kolonics György csepeli emlékkiállításán. Az InfoRádió Kolonics György olimpiai bajnok kenus csepeli emlékkiállításán szólaltatta meg Gyulay Zsoltot. "Sihederként került a válogatottba, amikor mi már sikeresek voltunk. Rettenetesen sokat kérdezett, állandóan, amikor én már abbahagytam, akkor is, az élet más kérdéseiről. Nagyon érdekelte, hogy mit fog csinálni, ha abbahagyja. Emlékszem, Atlantában (1996, olimpia) utánunk rajtoltak, nekünk nem sikerült nyerni, ők pedig nyertek, néhány centivel. A hangárban találkoztunk, szomorúak voltunk, ők örültek, átöleltük egymást, és akkor mondtam a fülébe, hogy élete legfontosabb 3 centije volt, ami történt. Akkor én már tudtam, mekkora a különbség egy arany- és egy ezüstérem között. Mindig alázatos maradt, egy, a földön két lábon járó sportember maradt. Ezt a szellemiséget kell továbbadni a fiatalságnak. Igazi legenda volt."

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor