Megtörte a csöndet Szilágyi Liliána

Azt írja az édesapját, Szilágyi Zoltán egykori olimpikon úszót, edzőt zaklatással vádoló korábbi úszó, hogy tudatosan teltek kommunikáció nélkül az elmúlt hetek.

„Szeretném az elmúlt hetekben elkezdett dolgaimat folytatni, tanulni, tájékozódni, képezni magam, hogy a megfelelő ismereteket elsajátítva tudjak segíteni majd másoknak is, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül, hogy ne csak önmagamat tudjam képviselni, hanem esetleg azokat is, akiknek egyelőre még nincs hangja. Ez egy hatalmas felelősség, igyekszem megtenni mindent azért, hogy igazi, valós segítség lehessek, mindig is ez volt a célom” – írja.

Arról is r, hogy elkezdett újra úszni Győrben.

