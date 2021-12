Szilágyi Liliána: testileg, lelkileg, szexuálisan bántalmazott az apám

Szilágyi Liliána Európa-bajnokságon ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok úszó egy Instagram-posztban testi, lelki, szexuális bántalmazással vádolta meg az apját, Szilágyi Zoltán egykori olimpikont, aki ma már ügyvédként tevékenykedik, és gyerekekkel foglalkozik úszóedzőként – írja a Telex.

Az úszónő a sportágban a Cseh László nyilatkozata után kirobbant zaklatási, bántalmazási botrány kapcsán arról beszélt, hogy hamarosan előáll a témában valamivel, alighanem ez lehet az. Korábban többször is tett nyilatkozataiban erős utalásokat valamire, amiket eddig nem fejtett ki, de vélhetően kötődik ehhez a témához. Az úszónő most a közösségi médiában ír a vele történtekről, annak publikálásával egyidőben D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában beszélt erről, és ugyanezen a napon, szerdán az ATV Egyenes beszéd című műsorában is erről nyilatkozott.

A megvádolt Szilágyi Zoltán még nem szólalt meg nyilvánosan az ügyben.

„Bántalmazott vagyok. 25 év után készen állok kimondani a valaha létezett legnehezebb szavakat számomra. Megannyi fájdalom és küzdelem után, felállok és bármennyire is tudom, hogy egy rendkívül megosztó téma akkor is beszélni fogok róla, mert szükséges. Bántalmazott vagyok. Méghozzá egy olyan ember által akitől eredendően a legnagyobb szeretetet és elfogadás kellett volna, hogy kapjam.

Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve.

Folyamatosan és kiszámíthatatlanul, ha épp olyan kedve volt, élvezve a hatalmának a gyakorlását felettem. Legyen szó testi fenyítésről, megfélemlítésről, szeretet és figyelem megvonásról, avagy szexuális visszaélésről” – írja Szilágyi Liliána a posztjában.

„Az apám akinek hosszú éveken keresztül bármit megtettem volna, hogy elfogadjon, hogy szeressen, míg nem rájöttem, egy tökéletes illúzióban élek. Egy olyan burokban amire azt hittem, hogy természetes. Ahol, elfogadott, hogy az anyámat a szemem láttára félájultra veri az apám, hogyha esetleg nem tetszett neki, az amit mondott, vagy tett” – írta Szilágyi Liliána.

Az Elviszlek magammal című műsorból kiderül, hogy nagyon régóta szerette volna tudatni a világgal, hogy milyen bántalmazások érték gyerekkorában. „Nagyjából 12 éves koromban elhatároztam, hogy amint lesz lehetőségem, és felkészültnek érzem magam, hogy erről beszéljek, akkor én azt azonnal meg fogom tenni” – mondta a műsorban.

„Sajnos, mikor eljöttem apámtól az anyukámmal együtt, a kishúgom nála maradt... És azóta nincs, illetve nem is lehet kapcsolatom vele. Bizonyára más valóság van az ő fejébe elvetve, és aszerint a valóság szerint lehetséges, hogy az ellenség én vagyok. Minden erőmmel azon voltam eddig is, és most is, hogy egy egészséges közegbe kerülhessen, de nagyon félek, hogy vajon ő hogyan is lehet a valóságban. Remélem, ezzel neki is tudok segítséget adni... Nagyon remélem” – írta a posztjában.

Szilágyi az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégeként újabb részleteket osztott meg az ügyről.

A szexuálissal bántalmazásról azt mondta, „Nekem ez nagyon nemrég felfedezett dolog, nemrég voltam képes arra, hogy ezt valójában elfogadjam. Bántalmazottként az ember sokszor elfelejti, el akarja felejteni azokat a dolgokat. De nekem a személyiségem nagyon olyan, ha nem az igazság mélyén járok, addig addig ások, amíg nem lesz meg a válasz. Mondjuk úgy, hogy egy évvel ezelőtt voltam képes szembenézni azzal, hogy az apám szexuálisan is bántalmazott”, majd azzal folytatta, hogy ennél többet nem oszthat meg erről.

"Irgalmatlan nehéz, szinte a mai napig utánam nyúl. Éppen ezért is szeretnék tiszta lappal indulni. Az a célom, hogy a történeteimmel segíthessek azokon, akiken kell" – mondta az úszó.

Azt is elmondta, hogy a húga még mindig az édesapjával él, most lett 18 éves. Egy bántalmazottnak nincs ereje felállni, a személyisége legnagyobb részét elveszik tőle, és a bántalmazónak akar megfelelni.

Szilágyi Liliána elmondta, hogy a társadalomban a fizikai bántalmazás egy-két pofont jelent, az ő esetében nem ennyi volt, egy folyamatos, fizikai testi fölénnyel való visszaélésről van szó, amikor sebhelyekkel van tele az ember teste.

A szexuális bántalmazás kapcsán elmondta, hogy csak nemrég tudta elfogadni, hogy ez megtörtént. Egy évvel ezelőtt volt azzal képes szembenézni, hogy az apja szexuálisan is bántalmazta. Azt is megerősített, hogy vannak az apjával szemben folyamatban lévő ügyei.

