Üzent az apjával szembeni vádak kapcsán Szilágyi Liliána

Szilágyi Liliána úszó múlt szerdán beszélt arról a közösségi oldalán, valamint az Elviszlek magammal című műsorban, hogy édesapja, a korábbi olimpikon úszó, a most ügyvédként is dolgozó Szilágyi Zoltán őt, édesanyját és a húgát is rendszeresen, több módon bántalmazta. Az állításokat apja csütörtökön nyílt levélben tagadta és büntetőjogi következményeket helyezett kilátásba, majd levelet adott közre az apjával élő Szilágyi Gerda is.

Az úszószövetség vizsgálatokat indított, az ügyben Wladár Sándor MÚSZ-elnök nyilatkozott az InfoRádióban.

Szilágyi Liliána az állításainak nyilvánosságra hozatala után néhány nappal, 2022. január 1-jén újabb posztot tett közzé az Instagram-oldalán. Ebben köszönetet mondott az őt bátorító embereknek, azt írta, büszkeséget, erőt, reményt érez. "Amikor elhatároztam, hogy beszélek az engem ért esetekről és tapasztalataimról, féltem nagyon kevesen fogjátok megérteni, mert a téma rendkívüli nehéz és ambivalens" - fogalmazta meg korábbi félelmeit. "Reményt adtatok, hogy igenis bárhonnan fel lehet állni! Bármilyen mélyen is vagy, mindig van kiút! Mindig van megoldás, hiszen ahol megértés születik ott egy új út nyílik!"

Az úszónő kiemelte: édesapja levelére nem kíván reagálni, ahogyan nyílt vagdalkozásba sem kezd. "Ez az egész ügy sokkal de sokkal értékesebb annál, minthogy szappanoperát csináljunk belőle. A gyűlölet és a támadás csak rossz dolgot tud létrehozni."

Liliána üzent a 18 éves húgának, akit születésétől fogva a legnagyobb motivációjának tart, kiemelve, hogy minden, amit tett és tesz, nagy részben azért van, hogy egyszer ő is szabadon tudjon élni.

"Mérhetetlen erő van benned és tudom, hogy nagyon-nagyon mélyen vagy most, de igenis egy igazi harcos és túlélő vagy! Mindig is az voltál! Sajnálom, ha nem érted, miért történik most mindez. Sajnálom, hogy úgy alakult minden, hogy ott kell legyél! Legfőképpen pedig sajnálom, hogy önmaga védelme érdekében ugyanúgy pajzsként használ téged és a nevedet apánk, mint engem egykor. Ez nem a Te szégyened!" – írta húgának hozzátéve, hogy édesanyjával küzdenek érte.

