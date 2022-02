Köves Gábor: tiszteletben kell tartani Novak Djokovic véleményét

Nem oltásellenes, de nincs az a bajnoki cím, ami miatt beoltatná magát - erről a BBC-neknyilatkozott a szerb világelső teniszező, Novak Djokovic.

"Amíg nem veszélyeztet más embereket és betartja a szabályokat, addig el kell fogadni a 20-szoros Grand Slam-győztes versenyző álláspontját" - mondta érdeklődésünkre Köves Gábor, a magyar Davis Kupa-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Novak Djokovicnak egy ideig még azzal kell számolnia, hogy lesznek tenisztornák, amelyeken nem tud majd rajthoz állni.

Köves Gábor szerint Novak Djokovic magatartásával nem osztja meg szurkolótáborát, korrektül elmondta a véleményét az oltásellenesség vádjáról, arról, hogy vannak a világon olyan emberek, mint ő, aki alapos átgondolás után döntött úgy, hogy nem oltatja be magát; "ez egy olyan dolog, amit mindenkinek saját magának kell eldöntenie, és ő így döntött, ezt tiszteletben kell tartani".

Arra a kérdésre, hogy nem kellene-e példát mutatnia, és beadatnia az oltást, azt mondta, ez lehet.

"Abban igaza van, hogy

a saját testéért ő felel,

és ha úgy gondolja, hogy neki így jobb, akkor azt el kell fogadni. Természetesen jobb lenne, ha példát mutatna az oltással, de lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy más véleményt képviseljenek, ha ezzel nem veszélyeztetik mások egészségét.

Velük is együtt kell tudni élni, és tiszteletben tartani a véleményüket."

Novak Djokovic a jövő héten tér vissza a teniszpályára a melbourne-i botrány után, Dubajban nem kell oltás, csak negatív PCR-teszt. Azonban elképzelhető, hogy az év további Grand Slameiről, így a Roland Garrosról és Wimbledonról is lemarad oltatlanul.

"Azt mondta, ha nem engedik be bizonyos országokba, és nem engedik játszani tornákon, ezt ő vállalja, de hozzá kell tenni azt is, hogy rengetegen reménykednek, köztük én is, hogy a vírushelyzetnek hamarosan vége lesz, és nem lesz miről beszélni" - fogalmazott Köves Gábor.

Nyitókép: MTI/AP/Darko Bandic