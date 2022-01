Az utolsó másodpercben dőlt el a kézilabda-Eb döntője

A spanyol válogatott triplázásra, 2018 és 2020 után harmadik Európa-bajnoki győzelmére készült, ami korábban éppen Svédországnak sikerült 1998 és 2002 között. A mostani svéd generáció pedig első aranyérmét szerette volna megszerezni Budapesten, a négy évvel ezelőtti Eb-ezüst és a tavaly vb-második hely után.

Ki más, mint Gottfridsson szerezte a finálé első gólját, az MVP-nek megválasztott svéd talpról bombázott Corrales kapujába. A másik oldalon Palicka is úgy kezdett a kapuban, ahogy az elődöntőben abbahagyta. Az óvatosabb első percek után beindultak a csapatok, a svédeknél a beálló Bergendahl kétszer volt eredményes, de a spanyolok is tartották a lépést. Sőt, miután a kapufa is velük volt több alkalommal, a 15. percre egyenlíteni tudtak. A vezetést viszont nem tudták átvenni, Palicka védte Maqueda ziccerét, majd egy kínai figurát.

A svédeknél Wanne két hetest is kihagyott, de a kapus Palicka az elődöntőhöz hasonlóan elkezdte a gólgyártást, az üres kapuba talált. Az északiak tartották a vezetést, a címvédő megpróbálkozott kivenni Gottfridssont a játékból, ám társai így is eredményesek voltak. A spanyolok támadásainak Tarrafeta adott új lendület.

Az első félidő utolsó öt percében mindkét oldalon sok volt a hiba. A spanyolok időkérés után egyenlítettek, majd 29 percet követően vezettek először a meccs Figueras pimasz cundere után. Az utolsó perc őrült rohanást hozott, a svédek gyors góljára az álomcsapatba is beválasztott Gomez válaszolt még gyorsabban, így a spanyolok 13-12-re nyerték az első játékrészt.

A szünet után a svédek első akciója nem volt eredményes, a másik oldalon viszont Tarafeta betalált. Mindkét együttes keményen védekezett. Beálltak az erőviszonyok: a spanyolok nem tudtak meglógni, a skandinávok tartották az 1-2 gólos különbséget. A 39. percben Bergendahl egyenlített, három perccel később pedig visszavehették volna a vezetést a svédek, de Pellas a ziccert kapufára vágta. Rossz csere miatt emberelőnybe kerültek a sárga mezesek, ám nem tudták kihasználni a két percet, és ellépni.

A 45. perc körül sokat bakiztak, kapkodtak a csapatok: vonalra lépés, rossz passzok, kilőtt labdák jellemezték ezt az időszakot. Az előny ekkor a svédeknél volt, de a spanyolok sem hagyták magukat lerázni.

Az utolsó tíz percben Wanne és Palicka remeklésének köszönhetően tudta növelni vezetését a svéd válogatott: a szélső fontos gólokat szerzett, labdát csent, a kapus pedig nagyokat védett. Azonban a spanyolok is tudták mozgósítani az utolsó erőtartalékokat, és Canellas vezérletével az 59. percre kiegyenlítettek. Sőt, Gottfridsson lövését Gurbindo blokkolta, így a vezetésért támadhatott a címvédő. Az időkérés után Canellas próbálkozott, de a védő kiszorította, szabaddobást nem kapott, a lövés már erőtlen volt. Maradt 19 másodperc, a svédek időkérés után egy betöréssel hetest harcoltak ki. Az időn túli hétméterest Ekberg biztos kézzel dobta be Perez de Vargas fölött – óriási izgalmak után 27-26-ra nyert Svédország.

