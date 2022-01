Martina Navratilova is beszállt a Peng Su-aj-ügybe

Peng Su-aj novemberben vádolt meg egy vezető kínai politikust azzal, hogy szexuális erőszakot követett el rajta. Ezt követően hetekre eltűnt, de hiába került elő azóta, kérdések merültek fel jóllétét illetően, írja a BBC.

Az Australian Open mérkőzéseire pénteken ""Hol van peng Su-aj?" feliratú pólóban érkezőket arra kérték a biztonságiak, cseréljék más ruhára a feliratos viseletet. A tornát szervező Tennis Australia nyilatkozata szerint számukra is továbbra is prioritást élvez Su-aj ügye, ugyanakkor a házirendben az szerepel, hogy a nézők nem viselhetnek politikai vagy reklámüzenetet közvetítő ruházatot és nem vihetnek be ilyen transzparenseket sem a torna területére. A nagy tenisztornákon bevett a politikai üzenetek tiltása a nézőtérről.

A korábbi világranglista-vezető, Martina Navratilova egy Twitter-bejegyzésben

szánalmasnak nevezte a döntést.

Egy francia játékos, Nicolas Mahut azt nyilatkozta az ügyről, hogy a szervezők a nagy kínai szponzorok kedvében akarnak járni ezzel. Az Australian Open egyik fő támogatója a Luzhou Laojiao kínai szeszesitalgyártó.

Sophie McNeill, a Human Rigths Watch emberjogi szervezet Ausztráliáért felelős kutatója úgy fogalmazott, a döntés "nem kúl", és a tornán részt vevő játékosokat biztatta, hogy tegyenek Peng Suaj ügyéért. Az események hatására létrejött egy közösségi finanszírozási projekt is a GoFundMe oldalon annak érdekében, hogy még több, Peng Su-aj hollétét firtató póló készülhessen: 10 ezer ausztrál dollárnál, azaz

2,3 millió forintnál is nagyobb összeget sikerült itt összegyűjteni.

Su-aj tavaly novemberben Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest vádolta erőszakkal egy 1600 szavas bejegyzésben a Weibón, majd eltűnt. Decemberben került elő, amikor is tagadta, hogy ilyesmit állította volna, úgy fogalmazott, félreértések övezték ominózus bejegyzését.

Nyitókép: MTI/EPA/Paul Buck