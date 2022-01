Mocsai Lajos: váltani kell, ez a spanyol típusú kézilabda nincs a vérünkben

A világbajnoki ötödik hely után a csoportjából sem tudott továbbjutni a magyar férfi kézilabda-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. Az Izland elleni 31-30-as keddi vereség után biztossá vált, hogy egy győzelme kevés a továbblépéshez, a mieink nélkül folylatódik a torna Budapesten és Pozsonyban.

Mocsai Lajos, a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke, aki korábban szövetségi kapitányként négy olimpián irányította a női, illetve a férfi nemzeti együttest, azért csalódott, mert hatalmas lehetőség volt az, hogy hazai közönség előtt lehetett volna sikert elérni. A világbajnoki ötödik helyezéssel ugyanakkor nem vetné össze az eredményt, mert a kézilabda sajátossága, hogy ebben a sportágban az Eb erősebb, mint a vb.

"Valójában illő lett volna továbblépni"

– summázott a szakember. A hollandok elleni váratlannak tűnő 31-28-as vereség őt nem lepte meg, mert a holland női kézilabda fejlődését még testközelből követhette, és a nők már világbajnoki címig jutottak, úgy látja, most a férfiak is ugyanazzal a filozófiával építkeznek.

"Számomra ez nem olyan meglepetés, a játéktudásban van óriási előrelépés a holland válogatottnál. A visszarendeződés fegyelme, a lerohanások forszírozása bármi áron, a fölállt védelem elleni játék filozófiája jelentősen hasonlít a skandináv kézilabdázáshoz" – értékelt Mocsai Lajos.

A volt kapitány szerint a végső teljesítményt nagyban befolyásolta az első mérkőzés, amikor mindig elfogultan játszik egy csapat, hazai pályán különösen, de bármelyik világversenyen a bemutatkozás nagyon nehéz.

"A Covid-járvány miatt nagy problémát jelentett, hogy a külföldön játszott mérkőzések praxisa hiányzott a felkészülésből. Mi annak idején egy ilyen világversenyre éves viszonylatban 10-12-14 mérkőzéses fölkészüléseket tudtunk realizálni, ami csökkenti az első mérkőzésnek a rizikóját" – mondta, és hozzátette, utána a második és a harmadik csoportmérkőzésen már az életéért kellett küzdenie a válogatottnak.

Pozitívumnak értékelte, hogy a közönség lojalitást mutatott a csapat iránt az első vereség ellenére, a portugálok elleni egygólos győzelemmel visszafordultak a csapat irányába. "Örültem, hogy a csapat és a közönség egymásra talált. A hazai háttér csak előnyt jelenthetett" – vélekedett Mocsai Lajos.

A szövetség tiszteletbeli elnöke szerint ki kell azt vizsgálni, hogyan lehet a magyar klubokban még nagyobb támogatást adni a magyar játékosoknak. Példaként említette, hogy amikor a londoni olimpiára készítette fel a férfi válogatottat, nyolc játékosa volt a Veszprémből, így rájuk lehetett építeni a csapat védekezését és támadójátékát is.

"A magyar ember számára nagyon fontos a Veszprém, a Szeged, de a válogatott az egész nemzetet képviselve még jelentősebben az érdeklődés középpontjába helyezi a kézilabdázást, ezért azt gondolom, hogy erre még jobban kell oda kell figyelnünk" – mondta, és jelezte, ehhez a szövetségnek konszenzusra kell jutnia a klubokkal, az ottani szakmai vezetéssel. Emellett azt is javasolja, hogy a játék stratégiai fölépítésében is megegyezésre kellene jutni a klubokkal, hogy a magyar kézilabdázás történelmi tradícióihoz vissza lehessen nyúlni, mert az felel meg a magyar kézilabdának, és azt kell játékelméletileg továbbfejleszteni. Szerinte szakítani kell a most divatos spanyol típusú kézilabdával.

"Ez a válogatott jól szervezett, átesett a nagy átalakuláson, ideális korú játokosokra épül. Abban kell gondolkodnunk, hogy meg tudjuk növelni a porofljukat, a képességeiket.

Ez a spanyol típusú kézilabda nincs a vérünkben. Át kell strukturálni a játékunkat,

azt mutatja a többi csapat is, hogy a vegyes stratégiájú felkészülés hozza most az eredméníy. Ez nem is újdonság, mert már játszottuk korábban ezt évekig, évtizedekig" – mondta Mocsai Lajos.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás