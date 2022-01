Drámai csata végén a magyar válogatott búcsúzott a kézilabda-Eb-től

Két éve az Európa-bajnokságon az egyik legjobb meccsét Izland ellen játszotta a magyar férfi kézilabda-válogatott, akkor a szünetbeli háromgólos hátrányt ledolgozva végül 24-18-ra nyert. Most mindenki tudta: a hasonló különbség biztos csoportelsőséget ér, a legalább kétgólos pedig biztos továbbjutást.

A portugálok elleni meccs hősének, Máthé Dominiknak az első kísérlete nem volt sikeres, az izlandiak meg is indultak, Elisson szerezte a meccs első gólját. Szita Zoltán szép csel után egyeníltett, majd Gislason lövését védte Mikler Roland. Szita második próbálkozása fölé szállt, Gudjonsson pedig nem hibázott a szélről. Lékai Máté harcolt ki kiállítást, majd betörésből egyenlített is, de az ellenfél hetesből újra megszerezte a vezetést. Szerencsére nem sokáig, Máthé pillanatokon belül 3-3-ra alakította az állást. Lékai Máté, a magyar (k), valamint Elvar Jónsson és Ómar Ingi Magnusson, az izlandi válogatott játékosai. MTI/Kovács Tamás

Palmarsson fölé küldte első lövését, Bóka Bendegúz pedig higgadtan fejezte be az indítást, így a 7. percben először vezettek a mieink. Maradt a szoros csata, de ezúttal az izlandiak futottak a magyarok után. A visszatérő Bánhidi Bence első lehetősége még kimaradt, másodszor viszont már nem hibázott, remekül szedte össze Szita bejátszását. Sőt, a következő gólt is a beálló szerezte. A 9. percben Szita kapott két percet, annyit változott a helyzet, hogy ismét Izland vette át a vezetést, de két góllal nem tudott meglépni. Lékai a saját kipattanóját szedte össze, és lőtte be, majd Topic Petar volt eredményes. Topic Petar, a magyar (k), valamint Elvar Jónsson (b) és Sigvaldi Björn Gudjónsson, az izlandi válogatott tagjai. MTI/Kovács Tamás

Ám elég volt két hiba, és Izland 11-9-re vezetett a 17. percben. Az ellenfél kintről és szélről és jól lőtt. Bánhidi góljaival tudta tartani a magyar csapat, majd Pedro befutása után sikerült meggátolni, hogy a rivális ellépjen.

20 perc után kapust cseréltek a magyarok, Székely Márton érkezett, és hetest is védett, még jobban meghozva a hazai drukkerek hangját. A hangulatot csak fokozta Bodó Richárd alsó sarkos bombája, valamint az, hogy a rivális nem tudta a középkezdésből bevenni az üres kaput. A vezetést azonban nem sikerült átvenni, újra Izland állt jobban, de rendre csak egy góllal.

A folytatásban is volt lehetőség a magyar fordításra, de egy-egy hiba mindig becsúszott. Különösen bosszantó volt, hogy egy támadáson belül Bodó és Pedro is kihagyta a lehetőségét. Az egykori veszprémi, Palmarssom 14 másodperccel a vége előtte megszerezte első gólját, de a magyar időkérés után Bodó tudott egyenlíteni, egyetlen másodperccel a félidő vége előtt, hatalmas bombagóllal (17-17).

Izland hetesből szerezte meg az első gólt a szünet után, de Bánhidi gyorsan egyenlített. Emberelőnybe került a magyar csapat, és Szita lövése bepattant, majd Székely védései után Lékai góljával újra a mieink álltak jobban a 35 percben. Ellépni viszont nem sikerült, Sipos büntetése alatt Izland egyenlített. Bánhidi harcolt ki hetest és kiállítást, Máthé pedig nem rontott. Izland azonban két üreskapus góllal megint átvette a vezetést. A magyar lövés a felső lécről jött ki, Elisson viszont nem hibázott, így a 39. percben két gól volt a vendégek előnye. Szerencsére nem sokáig, Szita várt ki a végsőkig Gustavsssonnal szemben, és betalált. Bánhidi Bence, a magyar válogatott játékosa kezében a labdával, körülötte izlandi játékosok, Aron Palmarsson (4), Bjarki Mar Elisson (8), Elvar Jónsson (9) és Ýmir Gíslason (11). MTI/Kovács Tamás

Emberelőnybe kerültek a magyarok, de Lékai passza rossz volt, aztán Pedro labdaszerzés után sikerült csökkenteni a hátrányt. A másik oldalon Sipos kapott kiállítást, az ellenfél ráadásul a hetest is bedobta. Még emberhátrányban Máthé villant, majd Szita egyenlített, de rögtön ő kiállítást is kapott, így újabb két hosszú perc várt a magyarokra. Egy-egy helyzet kimaradt, aztán a kapufa mentette meg a mieinket – 47 perc után is döntetlen volt az állás, és maradtak az izgalmak.

Bánhidi klasszis gólt szerzett, de Palmarsson lökete is utat talált a hálóba. A mieink támadásban kicsit megakadtak, de Mikler kifogta Elisson hetesét. Belemenés után Pedro indult, és be is lőtte a ziccert, de Izland gyorsan egyenlített, majd Elisson volt ismét eredményes, az 53. percben tehát újra náluk volt az előny. Szita alsó lövése lepte meg a kapust, de az ellenfél a következő hetesét már belőtte, ráadásul Sipos kapott ismét büntetést. Bodó betörésével egyenlített az 55. percben, de Izland ismét hetest kapott, és ezzel is élt (29-30).

Izland emberhátrányban is növelte előnyét, Pedro gólja hozta még vissza a reményeket 3 perccel a vége előtt. Sőt, labdát szereztek a mieink védekezésben, Bánhidi pedig hetest és kiállítást harcolt ki – a vonalról viszont Máthé ezúttal rontott.

Mikler megfogta az izlandi lövést, de Bóka gólját elvették a másik oldalon, mert rálépett a vonalra. Volt még egy esély, de Lékai lövését a kapus kirúgta.

A magyar csapat 31-30-ra kikapott, így nem jut a középdöntőbe az Eb-n.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás