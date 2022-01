Bánhidi Bence: ebben a csapatban sokkal több volt

Az Izland elleni 31-30-as vereség azt jelentette, hogy nem jutott a középdöntőbe a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon. A többi eredmény után kiderült, a csapat a 15. helyen végzett, ugyanis a csoportharmadikok közül Szerbia és Csehország is a mieink előtt zárt. Ez a magyar együttes történetének leggyengébb helyezése. Az eddigi legrosszabb szereplés a 2010-es és a 2018-as 14. helyezés volt. A kontinenstorna mezőnye 1994 és 2000 között 12, 2002 és 2018 között 16 csapatból állt, 2020 óta pedig 24 válogatott alkotja.

Az Izland elleni találkozóról Gulyás István szövetségi kapitány azt mondta, az első félidőben a támadójáték rendben volt, de a védekezéssel nem voltak elégedettek, mert az ellenfél egy-egy elleni előnyszerzéseit nehezen kezelték. A szünet után rossz pillanatokban hibáztak, pedig megvoltak a lehetőségeik, de nagyon sok gólt kaptak, köztük könnyű találatokat.

„Nincs szégyenkezni valónk. Tudtuk, hogy nagyon kiegyenlített a csoportunk, apróságokon múlt a jobb szereplésünk,

egyik játékosunkra sem haragudhatunk. Együtt értük el a jó eredményeket és együtt vagyunk most keserűbbek" – összegezte az Eb-t a szakvezető.

A 2019 nyarán kinevezett szakmai stábnak a mostani Eb volt a fő eseménye, a szerződés is eddig szólt. Gulyás István szerint azt a célkitűzésüket teljesítették, hogy átalakították és megfiatalították a keretet, vagyis elégedettek lehetnek az elmúlt két és fél évvel. Az Eb előtti konkrét cél a legjobb nyolcba kerülés volt, ezt nem sikerült elérni. Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi kapitánya MTI/Kovács Tamás

Bánhidi Bence múlt csütörtökön szenvedett bokasérülést, vasárnap, a portugálok ellen nem játszott, most viszont saját bevallása szerint összeszorított fogakkal pályára lépett. „A szívem diktálta hogy játsszak, úgy voltam, mikor, ha nem most. Éreztem, hogy nem 100 százalékos a bokám, szenvedek vele, 50-60 százalékos állapotban volt. Normál esetben két hetes rögzítést igényelne” – mondta érdeklődésünkre a beálló, aki így is hat gólt szerzett.

Úgy érzi, az Izland elleni találkozó fejben ment el, ahogy a hollandok elleni is. „Készültünk, de ha nem tartjuk be azokat az alapelveket, amiket az elmúlt két évben betartottunk, akkor belőlünk sohasem lesz nagy csapat.

Ha innen felállunk, akkor a jövőben nagyobb fókusszal, fegyelmezettebben kell játszanunk.

Az ember izgul meccs előtt, de ez normális, és nem szabad azt mondani, hogy óriási nyomás van rajtunk. Mindenkin van nyomás a munkahelyén. Én inkább úgy fogalmaztam meg ezt a helyzetet, hogy ez egy lehetőség, hogy megmutassuk, de sajnos nem tudtuk.” Bánhidi Bence, a magyar válogatott játékosa kezében a labdával MTI/Kovács Tamás

A beálló szerint ebben a csapatban sokkal több volt, és több is van, a mostani Eb egy elszalasztott lehetőség „Sokszor elvitt minket a hév. Nem szabad, hogy így legyen, mindig kontrollálni kell a mérkőzést” – mondta a tanulságokról.

Rendkívül csalódott volt Máthé Dominik, úgy fogalmazott,

ő és a csapat is szégyelli magát.

„Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk továbbjutni. Nem ment úgy a játék, ahogyan kellett volna, nagyon sajnálom a hetest, az a végén sorsdöntő szituáció volt, de nem tudtam belőni. Úgy jöttünk ide, hogy megnyerjük a meccset. A szurkolók mindent beleadtak, de nem tudtak most sem meccset nyerni. Védekezésben is többször hibáztam. Tanulni kell a hibákból, hogy jövőre a vb-n jobban teljesítsünk.”

A kapus Székely Márton szerint a sok hiba vezetett a vereséghez.

„Nagyon fogadkoztunk, szerettük volna bebizonyítani, hogy képes a csapat egy jó Izland ellen jól játszani. Megint megvolt a lehetőségünk, döntetlen volt, feljöttünk, de rosszak voltak a passzok, ellőttünk labdák felelőtlenül. Aztán amikor végre gólt szereztünk, nem figyeltünk oda az ellenfél gyors középkezdésénél, és átrohant rajtunk.

Talán elvitt minket a szívünk, de az ilyen hibákat nem engedhetjük meg magunknak.”

Úgy látta, ezúttal és Hollandia ellen is a saját hibák miatt kapott ki a válogatott. „Mi rontottuk el, ami még inkább fájó, mert nem volt nagy különbség a riválisokkal szemben. Megvoltak a lehetőségeink, amiket rosszul használtunk ki. Mindenki akart, hamar akarta befejezni a támadást, hogy még beleférjünk az időbe. Ha úgy tudtuk felépíteni a meccset, hogy gólról gólra ellépünk, akkor más lett volna a vége, nem kellett volna sietni, nyugodtabban lehetett volna játszani.”

Az Európa-bajnokság csütörtökön a középdöntővel folytatódik Budapesten és Pozsonyban. A folytatás Középdöntő:

január 20., csütörtök:

1. forduló:

I. csoport (Budapest, MVM Dome):

Montenegró-Horvátország 15.30

Franciaország-Hollandia 18.00

Dánia-Izland 20.30

II. csoport (Pozsony, Ondrej Nepela Arena):

Orosz csapat-Svédország 15.30

Spanyolország-Németország 18.00

Norvégia-Lengyelország 20.30 Az állás I. csoport: 1. Dánia 2 pont (30-21), 2. Franciaország 2 (27-22), 3. Izland 2 (29-28), 4. Hollandia 0 (28-29), 5. Horvátország 0 (22-27), 6. Montenegró 0 (21-30) II. csoport: 1. Németország 2 pont (30-23), 2. Spanyolország 2 (32-28), 3. Orosz csapat 2 (23-22), 4. Norvégia 0 (22-23), 5. Svédország 0 (28-32), 6. Lengyelország 0 (23-30)

