Meghalt az NBA egyetlen női kiválasztottja

Hatvanhat éves korában elhunyt Lusia Harris, az egyetlen női kosárlabdázó, akit kiválasztottak az észak-amerikai profiligába (NBA), és az első játékos, aki pontot szerzett olimpián női mérkőzésen.

Harris játékjogát 1977-ben a New Orleans Jazz foglalta le a draft hetedik körében, ám a csapat nem tudta őt tesztelni, mert várandós lett. A Delta State Egyetem színeiben sorozatban háromszor nyert bajnokságot az 1970-es években, míg az 1976-os olimpián ezüstérmes lett az amerikai válogatottal. A női kosárlabda ekkor mutatkozott be az ötkarikás játékok műsorán, és a japánok elleni nyitótalálkozón ő dobta az első kosarat. 1992-ben beválasztották a sportág hírességeinek csarnokába (Hall of Fame), első fekete bőrű női kosárlabdázóként érdemelte ki az elismerést.

Harris pályafutásáról tavaly film készült a Kosárlabda királynője címmel.

Nyitókép: Cindy Ord/Getty Images/Tribeca Festival