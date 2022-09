Felkavaró vallomást tett Szilágyi Liliána a bíróságon

Szilágyi Liliána apja saját magát képviseli a pénteken kezdődött tárgyaláson. Mint közölte, a becsületét szeretné helyreállítani. A férfi kérvényezte, hogy a per zárt ajtók mögött, a sajtó kizárásával történjen, ám Szilágyi Liliána védője szerint közérdekű ügyről van szó, ráadásul maga Szilágyi Zoltán indította a pert. A bíró egyetértett a védővel, így a per nyilvánosan zajlik.

Az Eb-ezüstérmes úszó a tárgyaláson vallomást tett, és részleteiben beszélt arról, szerinte az apja miket tett vele. A vallomására az apja végig értetlenkedő vagy mosolygó arccal reagált. Szilágyi Liliána szerint szerint mindaz, amit eddig nyilatkozott a nyilvánosságban az ügyéről, „csak nagyon kis szelete” a történteknek – írja a Telex.

Állítása szerint két-három éves volt, amikor az apja először ütötte meg őt a hátán. Elmondása szerint olyan is volt, hogy addig tartotta őt a víz alatt, amíg el nem kezdett ernyedni – erre úgy emlékszik, halálfélelme volt. „2005-ben elkezdte vizsgálgatni, nőiességemben változom-e, nő-e a cicim vagy a szeméremszőrzetem... Ránézett, kommentálta, volt, hogy megfogta, de ez már inkább a későbbiekben volt” – vallotta mások mellett.

A bíró ezután megkérdezte, apja milyen módokon bántalmazta őt fizikailag, mire úgy válaszolt:

„hajtépés, ökölütés, hasba rúgás, fojtogatás, falra feltolás”.

Ezektől viszont állítása szerint védeni akarta a húgát, hogy minderről ne is tudjon. Most már viszont ezt kicsit bánja, mert „nem lát tisztán a húgom”. Azt is közölte, hogy miután elkezdett úszni, és valami az apjának nem tetszett, már nem őt, hanem az anyját verte meg, mert a fizikai bántalmazásokat más is látta volna rajta fürdőruhában – olvasható a tudósításban.

Szilágyi Liliána arra is kitért, hogy 2009-ben jött meg először a menstruációja, ezt megpróbálta titokban tartani, mert állítása szerint apja mindig azt mondta neki, attól hisztis lesz. Úgy emlékszik, apja az első menstruációjából vattával mintát vett, majd azt valahova eltette.

Elhangozott továbbá, hogy az anyja és az apja nem aludtak együtt, de ő maga idősebb koráig együtt aludt az apjával egy franciaágyban, aki abban többször átölelte őt, és tízéves lehetett, amikor:

„arra keltem fel, a megmerevedett nemi szerve hozzám nyomódik”

– fogalmazott.

További részleteket a Telex cikkében olvashatók.

Nyitókép: MTI/EPA/Esteban Biba