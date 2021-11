F1-szakértő: egy ütközés, és szertefoszlik valaki álma

Mind a Red Bullnál, mind a Mercedesnél megvoltak a pillanatnyi magasságok és mélységek a Mexikó Nagydíjon – mondta az InfoRádióban a Racingline.hu főszerkesztője. Vámosi Péter szerint szombat este még sokan azt gondolhatták, hogy a mexikóvárosi futam sima győzelem lesz valamelyik mercedesesnek, ehhez képes a vasárnapi futamon hatalmasat fordult a kocka rögtön a rajtnál, annak ellenére, hogy Lewis Hamilton korábban fogadkozott, hogy mekkora csapatjáték lesz, és hogyan fognak mindent lezárni a viszonylag hosszú első kanyarig.

Végül olyannyira „udvariasak” lettek, hogy nevető harmadikként a szélről Max Vestappen „egy szenzációs rajttal és egy brutálisan késői fékezéssel hülyét csinált belőlük” – fogalmazott a szakértő. Még Toto Wolff, a Mercedes F1-es csapatának ügyvezető igazgatója is ki volt akadva, hogy nem nem szabad hagyni az ellenfélnek, pláne úgy, hogy a holland egy elég tisztességes szélárnyékot is tudott venni.

Valtteri Bottas aztán meg is kapta a büntetését, igaz Daniel Ricciardótól, miután már egyébként balról Verstappen jobbról Hamilton megelőzte, a McLaren ausztrál pilótája kiforgatta a verseny nagy részét, így Bottasnak Ricardo mögött kellett végig autózni. Vámosi Péter megfogalmazása szerint talán kicsit visszanyalt a fagyi, és Lando Norris hungaroringi esetéért bosszút állt a csapattársa. Ugyanakkor a Racingline.hu főszerkesztője is értetlenül áll azelőtt, hogy miért nem lett ebből büntetés, hiszen például az AlphaTauri pilótája, Pierre Gasly korábban kevesebbért is kapott büntetést, igaz, nedves körülmények között. A szakember ezzel együtt úgy látta, a Mercedes finn pilótája lélekben már korábban feladta, mára pedig a matematika is megerősítette: teljesen esélytelen a bajnoki címre. „Ő ebből a sztoriból kiszállt” – tette hozzá Vámosi Péter megjegyezve: nem valószínű, hogy valaha is esélyes lesz világbajnoki címre a finn.

Lewis Hamilton elsősorban annak örülhetett, hogy a 2. helyet megtartotta a felzárkózó Sergio Pérezzel (Red Bull) szemben, a hátránya ugyanakkor 19 pont az összetettben, igaz, 107 pont még szerezhető a sprintfutamokkal együtt, következésképp megvan a valós esélye a fordításra, még ha

a szezon eddig képét látva túl az éved négyötödén egyértelmű, hogy Max Verstappen volt eddig a legjobb.

Vámosi Péter szerint a soron következő két gyors egymásutánban következő versenyhétvége szignifikáns lehet, de a pszichológiai előny – pláne úgy, hogy „feltámadt” Sergio Pérez, aki az augusztus végi Belga Nagydíj óta hozza azt, amiért szerződtették és a legjobb háttérjátékosa Max Verstappennek –, nem a brit pilóta mellett szól. A szakember szerint most ér össze az energiaitalosok által befektetett munka, és győzhetik le egyéniben és konstruktőrök versenyében is az eddigi bajnokokat.

„De itt egy ütközés, egy kiesés, és szertefoszlik valaki álma” – jegyezte meg végezetül.

