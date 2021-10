Lezárult a Premier League egyik legkülönlegesebb tulajdonosváltása

A BBC beszámolója szerint a Premier League jóváhagyta az átvételt, miután jogi biztosítékot kapott arra, hogy a szaúdi állam nem fogja irányítani a klubot. Az állami befektetési alapot (PIF), amely a források 80 százalékát biztosítja a 300 millió fontos ügylethez, különállónak tekintik az államtól.

A pénzügyeket intéző szakember, a 48 éves Amanda Staveley szerint: „a partnerünk nem a szaúdi állam, hanem a PIF. Négy évembe telt, mire idáig eljutottunk, egy nagy csapattal dolgoztam, akiket nagyon közelről ismertem meg és bízom az ítéletükben arra vonatkozóan, hogy mi a jó Newcastle számára. "

Az adásvétel azután mehet végbe, hogy az üzlet rendben lévőnek találták a Premier League klubtulajdonosai és igazgatói.

A Premier League közleménye szerint: „A Premier League, a Newcastle United Football Club és a St. James Holdings Limited a mai napon rendezte a vitát a klub a PIF, a PCP Capital Partners és az RB Sports & Media konzorcium által történő felvásárlásáról. A jogi viták arra vonatkoztak, hogy mely szervezetek birtokolják, illetve irányítják a klubot az átvételt követően. Minden fél egyetértett abban, hogy a megállapodás szükséges ahhoz, hogy lezáruljon a szurkolók számára a klub tulajdonlásával kapcsolatos hosszú bizonytalanság.

A szaúdi vezetésű konzorcium 2020 júliusában visszalépett az üzlettől, miután a Premier League kifogásokat támasztott – például az emberi jogok aspektusából – a szaúdiak vételi szándékával szemben.

Ugyanakkor

hivatalosan a befektetők álltak el akkor a szándékuktól, a pandémia miatt kialakult helyzetre hivatkozva.

A Sky Sports News akkoriban arról számolt be, hogy a brit üzletasszony, Amanda Staveley vezette konzorcium 300 millió fontot fizetett volna a klubért, a szaúdi érdekeltség pedig elérte volna a 80 százalékot. A tervezett üzletet már addig is több kritika érte, miután a befektetői csoport egyik legbefolyásosabb embere a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán, akit az emberi jogok súlyos megsértésével vádolnak.

Ami a mostani gyors fordulatot illeti, a szaúdi állam szerdán elhárított néhány jelentős akadályt az üzlet érdekében. Így például megoldotta a beIN Sports csatornával kapcsolatos kérdést a Premier League mérkőzéseinek illegális közvetítése tárgyában. Korábban Juszef al-Obaidli, a katari székhelyű csatorna vezérigazgatója a szaúdi üzleti csoport által szándékozott befektetési akció kapcsán levelet írt a Premier League vezetőinek. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a szaúdi kormány a beoutQ kalózszolgáltató támogatásával éveken keresztül hozzájárult a Premier League kereskedelmi jogainak lopásához, s ezzel megkárosította a klubokat. Most ezt a kérdést sikerült a Premier League számára megnyugtatóan lezárni.

Az üzletre immár pecsét került, a Newcastle United is kikerült angol tulajdonból. A Premier League klubjai közül immár mindössze hatnak brit a főtulajdonosa, a Big Six klubjai között még rosszabb az arány: hatból egy (a Tottenham).

Mindazonáltal

a Newcastle United hívei a gyorselemzések szerint nagyon örülnek a fejleménynek,

egy felmérés szerint 93,8 százalékban pozitívumnak tartják a tulajdonosváltást. Noha a Premier League 2021–2022-es idényében egyelőre csak vergődik a csapatuk (hét forduló után, nyeretlenül, utolsó előtti, mindössze három szerzett ponttal), máris arról álmodoznak, hogy a Szarkák versenybe szállhatnak majd Kylian Mbappé megszerzéséért, s reális, hogy a gyengén teljesítő menedzser, Steve Bruce helyére megnyerjék Antonio Contét.

Az új tulajdonos vagyona körülbelül a tizenötszöröse a Manchester City élén álló Manszur sejkének.

Mindazonáltal senki sem számít azonnali sikerekre, de az is tény, hogy a pénzügyi kérdéseket kézben tartó Amanda Staveley nagyon ért ahhoz, amit csinál. A 48 éves pénzügyi szakember 13 évvel ezelőtt közreműködött a Manchester City tulajdonosváltásában is.

Más források szerint

a Newcastle Unitede a világ leggazdagabb futballklubja lett,

megelőzve a PSG-t (400 milliárd dolláros vagyon kontra 260 milliárd), a Manchester City a listán a harmadik, a fentiek szerint „aprópénzzel”.

A vezető az üzlet nyélbeütése után azt mondta: „Nyilvánvalóan trófeákat szeretnénk látni; ezt mondja minden futballklub-tulajdonos az első naptól kezdve. A trófeákhoz azonban befektetésre, időre, türelemre és csapatmunkára van szükség. Szeretnénk, ha a szurkolók megértenének ezt és bíznának bennünk.”

A szurkolók számára alapkérdés, hogy ezzel a jelentős pénzügyi injekcióval a Newcastle hosszabb távon hetesre bővítheti-e a Bix Six alkotta csoportot. A válasz az: hogy igen, de csak évek alatt. Maradva a Manchester City példájánál: a klubot 2008. augusztus 31-én vette meg az Abu-Dzabiba való tulajdonosi kör, s a csapat az első idény végén még csak tizedik, a második végén ötödik lett. A harmadik zárásakor került először újra a dobogóra, s a negyediket zárta bajnoki címmel.