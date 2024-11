A latin zene királya miatt hoppon maradt jónéhány szurkoló

A hazai szurkolók egy része akár otthon is maradhatott volna brazil labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának rangadóján, amikor a Rio de Janeiró-i Botafogo 3-1-re nyert a Palmeiras Sao Pauló-i otthonában.

A Palmeiras stadionjában ugyanis magyar idő szerint csütörtökön hajnalban Roberto Carlos, a "latin zene királya" néven ismert, 83 éves, brazil énekes-dalszerző ad koncertet, és a találkozó előtt már arra készítették elő az arénát.

A hazai szurkolók egy része semmit sem láthatott a mérkőzésből, a közelgő koncert miatt ugyanis az egyik kapu mögött egy hatalmas színpad állt, így az abban a szektorban ülő drukkerek csak egy óriáskivetítőn nézhették a ponyva túloldalán játszott mérkőzést.

A structure getting built for singer Roberto Carlos’ concert made some fans at the Palmeiras vs Botafogo game unable to see the pitch.



To combat it, a big screen was installed inside the stadium for fans blocked by the construction and all tickets were made free. pic.twitter.com/Wanmi4eKkJ