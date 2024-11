Nyugdíjguru: ezek a nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2025-ben

Korhatár

A nyugdíjkorhatár nem változik, 2025-ben is marad 65 év, így jövőre az 1960. január 1. és december 31. között született személyek töltik be a nyugdíjkorhatárukat. 2025-ben természetesen bármikor igényelheti a nyugdíját az is, aki már korábban teljesítette annak feltételeit, de még nem vette igénybe a nyugellátását.

Nők kedvezményes nyugdíja

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei nem változnak 2025-ben sem. Eszerint egy nő a 65 éves nyugdíjkorhatára előtt jövőre is akkor igényelhet nyugdíjat, ha megszerzett legalább 40 évi jogosító időt, azon belül pedig legalább 32 év, munkával szerzett szolgálati időt. Ez utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha egy gyermeke súlyosan fogyatékosnak minősül. Az öt vagy több gyermekes édesanyák az ötödik gyermektől számítva egy-egy évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökkenthetik a 32 év munkával szerzett szolgálati időre vonatkozó feltételt.

Nyugdíjmegállapítás

A 2025. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2025. márciusában (legkésőbb április elején) jelenik majd meg kormányrendelet. E 2025-ben alkalmazandó valorizációs szorzók a KSH legutóbbi, 2024. november 22-én kiadott kereseti gyorstájékoztatója alapján várhatóan 13,7 százalékkal lesznek magasabbak, mint a 2024-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.

Nyugdíjemelés

2025. január 1-jétől a nyugdíjakat (és két tucatnyi egyéb ellátást) 3,2 százalékos mértékben emelik, mert a jövő évi költségvetési törvényben jelenleg 3,2 százalékos inflációs előrejelzés szerepel. Ez 200 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, vagyis ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a nyugdíjasok.

Ha jövőre a 2025. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná a 2025. januári emelés mértékét, akkor 2025 novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.

13. havi nyugdíj, 13. havi ellátás

A 2025. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2025. februári nyugdíj (vagy egyéb jogosító ellátás) 100 százalékával megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként vagy 13. havi ellátásként. Ennek költségvetési vonzata – csak a nyugdíjak tekintetében – az idei 449 milliárd forint után jövőre 487 milliárd forint lesz.

2025. január 1-jétől a 13. havi nyugdíj szabályozása annyiban változik, hogy az érintettnek a megelőző év legalább egy napján és a tárgyév februárjában is nyugdíjasnak kell lennie. Ennek indoka az, hogy 2025. január 1-jétől a 13. havi nyugdíjat mindig az adott év februárjában fizetik. A módosítás következtében azok a nyugdíjasok, akik a tárgyév januárjában meghaltak, és így csak január 31-éig jár részükre a nyugdíj, már nem szereznek jogosultságot a tárgyévi 13. havi nyugdíjra, így a velük együttélő hozzátartozójuk, vagy ilyen hozzátartozó hiányában az örökösük sem kérheti a 13. havi nyugdíj kifizetését.

Nyugdíjprémium

Ha a 2025. évi várható GDP-növekedés meghaladná a 3,5 százalékot, akkor 2025 novemberében nyugdíjprémiumra is megnyílhatna a jogosultság. A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5 százalékot meghaladó mértékének és a 2025. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehetne.

Nyugdíj melletti munkavégzés

A nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2025-ben is járulékmentes (nem kell fizetni a nyugdíjasnak a 18,5 százalék mértékű társadalombiztosítási járulékot), viszont így a nyugdíj melletti munkavégzés jövőre sem jogosít nyugdíjnövelésre. A nyugdíjas munkavállaló keresete mentes jövőre is változatlanul 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól is, ezért jövőre is a munkáltatók, foglalkoztatók érdekében áll a nyugdíjas munkaerő alkalmazása.

Korkedvezmény

A legkésőbb 2014. december 31-éig szerzett korkedvezmény (a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai esetében a 2011. december 31-éig szerzett korkedvezmény) 2025-ben is érvényesíthető (korhatár előtti ellátás igényelhető).

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege

Egyelőre 2025-ben sem változik a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely jövőre 18. éve változatlanul 28 500 forint lesz. Az árvaellátás minimális összege 2025-ben 50 000 forint marad.

Méltányossági lehetőségek

2025. január 1-jétől változatlanul 120 ezer forint marad a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja. Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja is marad változatlan