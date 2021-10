Erre költi a pénzét a Real Madrid brazil csillaga

Vini Jr – így szerepel a mezén a neve. A brazil csillagok többségéhez hasonlóan nagyon szegény családból származik, miután a Flamengóhoz igazolt, a nagybátyjához költözött, hogy közelebb legyen az edzőközponthoz, s szinte saját magát tartotta el a klubtól és annak támogatóitól kapott segélyekből.

A külföldi klubok közül elsőként a Liverpool vette fel vele a kapcsolatot. Aztán a Manchester City, majd a Barcelona, a katalánok elvitték a játékos szüleit, hogy megismerhessék a várost és a Camp Nout, s csak aztán jelentkezett a Real Madrid. A Barça ajánlata nagyon jó volt, de Vinícius tartott attól, hogyan férne be az első csapatba Messi és Neymar mellett.

Még kiskorú volt, amikor 2017. május 23-án – tíz nappal azt követően, hogy bemutatkozott a brazil élvonalban – szerződést kötött a Real Madriddal. Ebben szerepelt egy klauzula, amely szerint a kontraktus 2018. július 12-től érvényes, vagyis nagykorúsága napjától.

A madridi Marca nemrégiben, a brazil ge.globo portál alapján közölt egy hosszú elemzést arról, hogy az egykori szegény kisfiú jövedelmére – ami pedig nem is számít kiugrónak a mostani első csapatnál – mi minden épül.

Ebből kiderül, hogy tizenkét ember csak a futballista körüli teendőket látja el, míg további huszonhét részben az ő ügyeit viszi. Előbbiek között van szakács, aki egyben a helyes táplálkozás betartására is ügyel, még arra is, is Vini kedvence, a rizs és a bab kombinációjával elkészítet feijoada csak hetente kétszer kerüljön az asztalra. Inkább a fehér húsra épül az étrend.

Thiago Lobo fizioterapeuta minden mérkőzés után a rehabilitáción és a sérülések kezelésén dolgozik.

Egészen a közelmúltig egy profi operatőr is kísérte mindenhova, ő ellenben személyes problémái miatt kénytelen volt visszatérni Brazíliába. Ugyancsak dolgozik neki egy privát fotós.

Létrejött a „családi” iroda, amely a vagyon kezelését végzi, valamint európai karrierje irányítására szerződést kötött a TFM elnevezésű irodával, amely jogi segítséget is nyújt.

Az említett brazil portál megszólaltatta Frederico Penát, a TFM vállalat vezérigazgatóját, aki megerősítette, hogy a Real Madrid a klub politikájának részeként partner a szponzori szerződések támogatásában, de, mint hozzátette, már nem mindig egyezik bele az imázsjogok fele-fele arányban történő megosztásába.

Vinícius Júniort például szerződés köti a Nike mellett a GaGa Milanóhoz és a Dolce & Gabbanához. Nagykövete volt az EA Sports FIFA 2020 játékának. A brazil portál szerint az egyéni támogatóitól évente körülbelül ötmillió reált, vagyis 800 000 eurót kap.

Értékét növeli, hogy aktívan jelen van a közösségi médiában. Az Instagramon már akkor kétmillió követője volt, amikor 18 évesen elhagyta a Flamengót. Az első madridi szezon végén hétmillióan követték. Ma már közel van a 12 millió követőhöz.

Az ifjú brazil szélső 25 000 eurónak megfelelő összeget keresett a Flamengónál, mielőtt Európába költözött. A mostani fizetése nagyjából 3,5 millió euró. A TFM szerint: „a spanyol sajtó úgy tudja, ez az öt legalacsonyabb fizetés egyike, de ezt csak gondolni lehet. Soha nem vagyunk biztosak a többi fizetésben. A piacon szerzett tapasztalataink alapján furcsa, hogy az öt legalacsonyabb közé tartozunk, de határozottan, mondjuk, az alsó harmadba”.

Vinícius Júnior, akinél az idény eddigi szakaszában legfeljebb Benzema nyújtott jobb teljesítményt a Real Madrid játékosai közül , hamarosan új házba költözik, ahol a legjobb felszereltség lesz. A legmodernebb edzőterem, ahol labdával is lehet dolgozni, s a gépekkel a rehabilitációra is lehetséges lesz. Még medencét is építettek, a víz alatti masszásokhoz.

Tavaly elindult az Instituto Vini Jr, amely a legszegényebb gyerekeket igyekszik segíteni.

Az első projekt az oktatásra összpontosít, hogy könnyebbé és szórakoztatóbbá tegye a tanulást. Az éppen száz éve született híres brazil pedagógusról, Paulo Freiréről elnevezett riói iskolában próbálták ki a kísérleti módszereket.

Fura dolgot mondott ezzel kapcsolatban az ifjú futballista: „Nem azt akarom, több Vinícius Júnior, több Neymar, több Cristiano Ronaldo legyen. Inkább több orvos, tanult ember váljon belőlük.”

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin