Nincs megállás az úszóknál: edzőt vált Kenderesi Tamás is

A 66 esztendősen nyugdíjba vonuló Tari Imrétől a nála 36 évvel fiatalabb Turós Máté vette át Kenderesi Tamás felkészülésének az irányítását. A 2016-ban olimpiai bronzérmet nyerő, idén Tokióban pedig a dobogóról éppen hogy csak lemaradó úszó választása azért is esett a fiatal szakemberre, mert mind a ketten a pécsi PSN Zrt egyesület kötelekébe tartoznak, másfelől Turós Máté Tari kérését teljesítve immár az ötödik esztendeje segít be Kenderesi edzéseinek levezetésébe. Így a maga tudásával hozzájárult ahhoz is, hogy 50-es medencében 2014 óta kevés jobb akad nála a világon, a gyengéje viszont az, hogy jellemzően egyszámos versenyző, akinek a 200 pillangó az egyetlen ütőkártyája.

Tari Imrével lett Phelps legyőzője

„Nem akartam elhagyni Pécset, mert itt él a családom, itt vannak a barátaim és a barátnőm is, olyan ez a város nekem, ahová mindig jó visszatérni – nyilatkozott az SzPress Hírszolgálatnak Kenderesi Tamás, akit Tari Imre 2005-ben úgy örökölt meg, hogy az elődje tehetségtelennek tartotta, és ezért el is akarta tanácsolni az uszodából. – Nagyon sokat köszönhetek Imre bácsinak, azt is mondhatnám, hogy szinte mindent, így örökre hálás leszek neki. Békés természetű és zárkózott emberként birkatürelemmel és példás kitartással nevelt belőlem válogatott úszót, de nemcsak szép, hanem nehéz időszakokat is együtt éltünk meg. Neki köszönhetem, hogy a 2015-ös világbajnokság előtt a világranglista második helyén álltam 200 pillangón, ugyanő volt az, aki kitartásra biztatott, amikor megbetegedtem és lemaradtam a kazanyi vb-ről. Nélküle aligha lettem voltam ifjúsági olimpiai bajnok, Eb-ezüst- és -bronzérmes úszó, aki azzal is büszkélkedhet, hogy Rióban kétszer is a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps előtt ért a célba. Ami a magyarok közül másnak nem sikerült. Most pedig annak örülök, hogy a jövőben Turós Mátéval dolgozhatok együtt, akit fűt a bizonyítás vágya, motiváltsága csak felerősítheti az én eltökéltségemet. Arra számítok, hogy változni fog az edzések hangulata, egy kicsit a felépítése is, de erről még korai beszélni” – hangsúlyozta Kenderesi, akinek nem erőssége a rövid pályás versenyzés, de így is rajthoz áll a 25 méteres medencében megrendezésre kerülő budapesti Világkupa fordulón, az Európa- és a világbajnokságon, közben az országos bajnokságon is.

Tanítómestere hagyatékára épít

„Úszó voltam, nem olyan képességekkel és eredményekkel, mint Tamás, de szerettem a sportágamat. Az edzői pályára tíz éve léptem, tanítványaim közül Balogh Vivien vitte a legtöbbre, aki 2019-ben a junior nyíltvízi Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert a 7,5 kilométeren, előtte pedig a korosztályos vb hetedik helyezettje volt – mondta Turós Máté, akinek egyelőre az úszásoktatás és Kenderesi mellett más úszók felkészítése is a feladatai közé tartozik. – Sikereimet Tari Imrének köszönhetem, aki felkarolt, feladatokat adott és a tudását is megosztotta velem. Nem rakétaként lőttem ki, hanem kis lépésekben haladtam előre, így jutottam el odáig, hogy Rio előtt Tari bevont Kenderesi olimpiai felkészítésébe is. Sokféle tudást sajátítottam el, otthonosan mozgok a gyerekek úszásoktatásában, a kezdő és a haladó versenyzők felkészítésében, és most azt is elmondhatom, hogy az úszósport egyik kiválóságának az előrehaladásáért is én felelek. Butaság volna megváltoztatni azt a bevált edzésmódszert, amit Tari Imre dolgozott ki, az újítás lehetőségéről viszont semmiképpen sem mondanék le. A tanítómesterem hírnevét öregbítve szeretnék dolgozni, így ápolni a pécsi úszósport hagyományait.”

Turós Máté arról is beszámolt, hogy a közeljövőben min változtatna, illetve miben látja Kenderesi fejlődésének a lehetőségét.

„Nincs mese, nyitni kell más úszásnem és távok felé, nem lehet mindent egy lapra feltenni. Persze az is igaz, hogy az utolsó ötvenen olyan hajrát, amire Kenderesi képes a 200 pillangón, korábban csak Phelps tudott elővarázsolni, manapság pedig az olimpiai bajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf. Közös terveinket nem fedném fel, az viszont nem titok, hogy nagyon gyors első százra szeretnénk építeni és még erősebb fegyverré fejleszteni az utolsó hosszt. Jól megértjük egymást Tamással, de ha a jövőben bármikor is szükségünk lesz útmutatásra, megnyugtató, hogy Tari Imrére is számíthatunk, és ha úgy adódik, élni is fogok ezzel a lehetőséggel ” – mondta befejezésül az úszóedzői pályafutásának legnagyobb kihívása előtt álló Turós Máté.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor