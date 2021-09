A Mercedes reméli, megvan a gyógyszere az ártalmas belharcra

Russell a következő idényben veszi át a finn Valtteri Bottas helyét, és a Williamstől érkező 23 éves brit versenyző habitusából kiindulva vélhetően kiélezett lesz a küzdelem közte és hétszeres világbajnok honfitársa között. Russell - aki 2017 óta tagja a Mercedes tehetséggondozó akadémiájának - eddig egyik versenysorozatban sem talált legyőzőre csapaton belül.

"Bizonyította, hogy helye van a legjobbak között,

a Mercedesnek pedig az a feladata, hogy a lehető legjobban beépítse a csapatba"

- jelentette ki Toto Wolff, majd hozzátette: "Rendkívül nagy nyomás van rajta, mert olyan csapattárs mellé kerül, akinek elképesztő eredményei vannak, ezért nagy lesz a jelentősége annak, hogy hogyan terelgetjük őt".

A csapatfőnök úgy gondolja, Hamilton képes lesz megtartani dominanciáját, de Russell így is remekelhet.

Hamilton eddig szintén rendkívül hatékony volt csapattársaival szemben. A most is címvédő brit versenyzőt csak Nico Rosberg tudta felülmúlni a 2016-os szezonban, amikor megszerezte előle a világbajnoki címet, igaz, a német pilóta a diadala után vissza is vonult.

Hamilton ebben a szezonban olyan kemény csatát vív a Red Bull csapat holland versenyzőjével, Max Verstappennel, amelyhez hasonlóra évek óta nem volt példa a Forma-1-ben.

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu