A Paris Saint-Germain az A csoportban az FC Bruges vendége lesz. A L’Équipe az egész sorozat esélyesének nevezte a PSG-t, amelyben a tervek szerint végre összeáll a Mbappé, Messi, Neymar hármas.

Mauricio Pochettinónak a középpályás sorban akadnak gondjai, miután sem Verratti, sem Gueye nem játszhat. Valószínűleg Ander Herrera, Paredes és Wijnaldum kezd majd, azért ez sem gyenge. Ángel Di María, Gueyéhez hasonlóan eltiltott.

Ugyanebben a csoportban a Manchester City az RB Leipziget fogadja.

A német lapok többége szerint Gulácsi Péter és Willi Orbán kezd majd, Szoboszlai Dominik nem.

Az angoloknál Phil Foden és Kevin de Bruyne játéka kérdéses, mindketten nemrégiben épültek fel sérülésből, nem biztos, hogy máris a kezdőcsapatba kerülnek. A lipcseiek spanyol játékosa, Angelino korábban a Manchester City tagja volt.

A B csoportban az FC Porto az Atlético Madridhoz látogat. A portugál lapok borúlátóan ítélik meg az esélyeket, mondván: Dávid látogat Góliáthoz. Azt nem tették hozzá, hogy Dávid legyőzte Góliátot. A spanyol bajnokcsapatban Luís Suárez mellett Joao Felix lesz a másik csatár, Antoine Griezmann a cserepadon kezd.

A másik párban az AC Milant fogadja a Liverpool.

Jürgen Klopp nagyon dicsérte Zlatan Ibrahimovicot, de kiderült, hogy a svéd veterán nem játszhat,

nem épült fel. A La Gazzetta dello Sport szerint három milanosra vár kulcspárbaj: Leaónak kell ügyelnie Trent Alexander-Arnold felfutásaira, Kessie feladata lesz Fabinho őrzése, míg Theo Hernandeznek kell Mohamed Szalahra ügyelnie.

A C csoportban a Beşiktaş már késő délután fogadja a Borussia Dortmundot. Jürgen Kohler, a korábbi világbajnok szerint nagyon kiegyenlített a csoport, Erling Haaland jelentheti a különbséget. A BVB jó formában van, a hétvégén megverte a Ferencváros csütörtöki ellenfelét, a Bayer Leverkusent, de a törököknél is vannak jó futballisták, mint a horvát Domagoj Vida, a Barcelonától kölcsönvett, bosnyák Miralem Pjanic, valamint az a belga Michy Batshuayi, aki 2018-ben a Borussia Dortmund játékosa is volt.

A D csoportban a moldovai Sheriff Tiraspol országa történetének első BL-mérkőzését játssza, a Sahtar Donyecket fogadva. Alkalmasint a másik meccs a sláger: a Real Madrid az Interhez megy, a San Siróba. A két csapat tavaly is játszott egymással a csoportkörben, mindkétszer a spanyolok nyertek.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló. A szerdai mérkőzések.

A csoport: FC Bruges–Paris Saint-Germain 21.00, Manchester City–RB Leipzig 21.00 (M4)

B csoport: Atlético Madrid–FC Porto 21.00, Liverpool–AC Milan 21.00 (Sport 1)

C csoport: Beşiktaş–Borussia Dortmund 18.45 (Sport 1), Sporting CP–Ajax 21.00

D csoport: Sheriff Tiraspol–Sahtar Donyeck 18.45, Internazionale–Real Madrid 21.00 (Sport 2)

Nyitókép: John Berry/Getty Images