Új Grand Slam-győztese lesz a női tenisznek

A férfiaknál a 12. kiemelt Auger-Aliassime csak másfél szettet töltött a pályán, ekkor ugyanis a 18 éves Carlos Alcaraz combsérülés miatt feladta a mérkőzést. A spanyol tinédzser – aki 1963 óta a legfiatalabb férfi negyeddöntős volt a US Openen – előzőleg két ötszettes győzelmet aratott. A 21 éves kanadai élete első Grand Slam-elődöntőjére készülhet, ahol a második kiemelt orosz Danyiil Medvegyev vár rá.

A nőknél a hétfő óta 19 éves Fernandez óriási csatában búcsúztatta az ötödikként rangsorolt Jelina Szvitolinát. Az ecuadori-Fülöp-szigeteki származású tehetség korábban a New Yorkban bajnok Oszaka Naomit és Angelique Kerbert is legyűrte. Fernandez az orosz Marija Sarapova 2005-ös menetelése óta a legfiatalabb női elődöntős New Yorkban.

A négy között a második kiemelt Arina Szabalenka lesz az ellenfele, a fehérorosz teniszező 1 óra 26 perces meccsen verte a Roland Garros-címvédő Barbora Krejcikovát. A cseh játékos volt a női negyeddöntős mezőny egyetlen GS-bajnoka.

Negyeddöntő

férfiak

Auger-Aliassime (kanadai, 12.)-Alcaraz (spanyol) 6:3, 3:1-nél Alcaraz feladta

Medvegyev (orosz, 2.)-Van de Zandschulp (holland) 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

nők

Szabalenka (fehérorosz, 2.)-Krejcikova (cseh, 8.) 6:1, 6:4

Fernandez (kanadai)-Szvitolina (ukrán, 5.) 6:3, 3:6, 7:6 (7-5)

Nyitókép: John Minchillo