Döbbenetes körülmények között félbeszakadt a brazil–argentin szuperrangadó – videó

Elképesztő körülmények között félbeszakadt vasárnap a házigazda brazil és az argentin labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezője Sao Paulóban.

Néhány perccel a kezdést követően a Brazil Egészségügyi Szabályozó Ügynökség egyik alkalmazottja bement a pályára, mivel az argentinok keretében négy, vasárnapi kezdőcsapatában három olyan játékos volt, akinek Angliából érkezve karanténkötelezettsége lett volna.

Sajtóhírek szerint az említett játékosok, Emiliano Buendí, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso és Cristian Romero – akik ott voltak a csapattal a Venezuelában aratott csütörtöki 3–1-es siker során is – a Brazíliába beutazáskor nem jelezték, hogy 14 napon belül megfordultak Angliában, ami automatikusan karanténkötelezettséget vont volna maga után.

Az eset után az argentin csapat levonult a pályáról, a mérkőzés folyatása egyelőre kérdéses.

The moment when Brazilian health officials entered the pitch of the Arena Neo Química in São Paulo to interrupt the Brazil-Argentina World Cup qualifier due to four Premier-League based Argentine players lying on their entry into the country 3 days ago. pic.twitter.com/2G1Dmd36tG