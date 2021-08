Verstappen nyerte a harmadik szabadedzést is

A 23 éves pilóta pénteken előbb másodikként, majd elsőként végzett a két gyakorláson, és ezúttal sem tudták őt megelőzni a riválisok. Második helyen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez végzett, míg a címvédő és hétszeres világbajnok, a pontversenyben jelenleg éllovas brit Lewis Hamilton a péntek délutáni edzéshez hasonlóan harmadik lett. A legjobb hat közé még a brit Lando Norris (McLaren), a francia Esteban Ocon (Alpine) és a kanadai Lance Stroll (Aston Martin) tudott odaférni.

A szokásos változékony időjárás ezúttal is megnehezítette a pilóták dolgát, az edzés vizes pályán kezdődött, bár akkor az eső már éppen nem esett, a gyakorlás közben azonban a helyzet megváltozott, a pálya felszáradt, de ismét megérkezett az eső. Mindez a köridőkben is visszaköszönt. Amíg ugyanis pénteken 1:45 körüli eredményekre voltak képesek a legjobbak - sőt, délután már az alá is tudtak menni -, addig most a győztes Verstappennek volt egyedül jobb ideje 1:57 percnél, míg a többiek már inkább 1:58-hoz jártak közelebb.

Eredmények, 3. szabadedzés (az élcsoport): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:56.924 perc



2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:57.871



3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:57.996



4. Lando Norris (brit, McLaren) 1:58.509



5. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:58.913



6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:59.205

A további program:

időmérő 15.00

vasárnap:

futam 15.00

pénteki eredmények:

2. szabadedzés:

1. Verstappen 1:44.472 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:44.513

3. Hamilton 1:44.544

4. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:44.953

5. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:44.965

6. Stroll 1:45.180

1. szabadedzés:

1. Bottas 1:45.199 perc

2. Verstappen 1:45.363

3. Gasly 1:45.699

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:45.818

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:45.935

6. Pérez 1:46.127

Nyitókép: Sebastien Nogier