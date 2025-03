Még mindig találnak túlélőket Mianmarban

A hétfő hajnali órákban Mianmar második legnagyobb városában, Mandalajban a romok alól kimentettek között volt egy terhes nő és egy kislány is. Mandalay közel van a pénteki 7,7-es erősségű földrengés epicentrumához, amely Mianmarban az elmúlt évszázad egyik legerősebb rengése volt, már mintegy 1700 halálos áldozata és 3400 sérültje van, további 300 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

A szomszédos országok közül India, Kína és Thaiföld küldött segélyeket és csapatokat, de érkezett segítség Malajziából, Szingapúrból és Oroszországból is.

"Nem számít, hogy mennyi ideig dolgozunk. A legfontosabb, hogy reményt adjunk az embereknek"

- mondta a kínai kutató-mentő csapat első különítményének vezetője. Thaiföld fővárosában, Bangkokban a mentőalakulatok hétfőn darukkal és mentőkutyákkal folytatták a kétségbeesett keresést 76 ember után, akiket egy összeomlott, építés alatt álló felhőkarcoló romjai temettek maguk alá.

Csadcsart Szittipunt bangkoki kormányzó szerint a mentők nem adják fel a keresést, annak ellenére sem, hogy az általános gyakorlat szerint három nap áll rendelkezésre arra hogy túlélőket találjanak.

??: The deathtoll of the #Myanmar earthquake has gone into the thousands, the latest reports confiming 1.8k, whilst the injuries have come up to 3.5k with many missing under the rubble pic.twitter.com/71CBT9uUbc — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 30, 2025

"A keresés 72 óra elteltével is folytatódik, mert Törökországban olyan emberek is túlélték, akik egy hétig voltak a romok alatt. A keresést nem állítottuk le, több helyen is gyenge életjeleket észleltünk" - mondta Csadcsart.

Az Amerikai Földtani Szolgálat előrejelző modellezése szerint Mianmar halálos áldozatainak száma meghaladhatja a tízezret, és a veszteségek túlléphetik az ország éves gazdasági teljesítményét. Évek óta ez a legtöbb halálos áldozattal járó természeti katasztrófa, amely Mianmart érte, az ENSZ szerint megrongálta a létfontosságú infrastruktúrát, köztük egy repülőteret, autópályákat és hidakat, ami lelassította a humanitárius műveleteket.

Apocalyptic scenes from Mandalay, MM. Only seeing small snippets of what is happening, given minimal internet or electricity. Supplies of food and water running scarce. Lack of machinery or govt support to find people under buildings.#WhatsHappeningInMyanmar #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/xhLhYlKKRh — Thu Thu Aung (@thuttag) March 30, 2025

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala szerint Mianmar középső és északnyugati részén, köztük Mandalajban és Szagaingban a kórházaknak nehézséget okoz a sérültek áradata. A Világszervezet közölte, hogy segélyszállítmányokat küldött a túlélőknek Mianmar központi részeire.

Földrengés Mianmarban (2025. március 28.)

Az Egyesült Államok 2 millió dollár értékű segélyt jelentett be "mianmari székhelyű humanitárius segélyszervezeteken keresztül" és mentőcsapatot is küld a térségbe. A mianmari lázadók vasárnap közölték, hogy a katasztrófahelyzetre tekintettel kéthetes egyoldalú tűzszünetet hirdetnek. Hozzátették, hogy ez alól a "védelmi jellegű műveletek" kivételt képeznek.