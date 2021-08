Végleges a szakítás: Messi elbúcsúzott a szurkolóktól

Megkísérelte leírni az érzéseit azok után, hogy több mint két évtized után nem folytatja a pályafutását az FC Barcelonában, noha erre mind neki, mint a klub vezetőinek, azon belül Joan Laporta elnöknek is megvolt a határozott szándéka. Ugyanakkor nem beszélt a jövőjéről

Az igazság az, hogy nem tudom, mit mondjak – kezdte. – Az elmúlt napokban sokat gondolkodtam azon, amit mondhatnék, és az az igazság, hogy nem jut eszembe semmi. Ez nagyon nehéz számomra, miután ennyi évig itt voltam, szinte egész eddigi életemben. Nem vagyok kész erre.

Őszintén szólva, tavaly a faxüzenet minden hülyeségével együtt is meg voltam győződve arról, hogy tudom, mit akarok. De idén nem ugyanaz a helyzet. Most a családom és én is meg voltunk győződve arról, hogy itt maradunk, itthon, úgy éreztük, ezt mindennél jobban szeretnénk.

Huszonegy év után távozom, a három katalán-argentin gyerekemmel. Ebben a városban laktunk, ez az otthonunk. Nagyon hálás vagyok mindenért, minden csapattársamnak, mindenkinek, aki mellettem volt.

Az első naptól az utolsóig mindent megadtam ennek a klubnak. Soha nem gondoltam bele igazán, hogy el kell búcsúznom, mivel nem akartam.

Szeretem ezt a klubot. Több mint másfél évet nem tudtunk szurkolók előtt játszani, ez nagyon nehéz volt. Ha elképzeltem volna valaha egy ilyen búcsúbeszédet, akkor biztosan arra vágytam volna, hogy a szurkolókkal teli Camp Nouban legyen, hogy rendesen elbúcsúzhassam.

Sok minden megfordult a fejemben. Még mindig nem értettem meg igazán a történteket, azt, hogy most elhagyom ezt a klubot, és megváltoztatom az életemet. De el kell fogadnunk, hogy így lesz és tovább kell lépnünk.

Voltak jó és rossz pillanataink is, de az emberek által kimutatott szeretet mindig ugyanaz volt.

Sok mindent elfelejtettem, amit el akartam mondani, de most csak ennyit tudok. Köszönöm mindenkinek"

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni