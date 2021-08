Joan Laporta: az FC Barcelona fontosabb, mint Messi

Az FC Barcelona csütörtök este jelentette be, hogy nem köt új szerződést története legjobb futballistájával, Lionel Messivel. Az argentin csatár szerződése még június 30-án járt le, azóta várták a nagy bejelentést a hosszabbításról, de a klub rossz anyagi helyzete és a spanyol liga pénzügyi szabályai miatt hosszan húzódott az egyeztetés és a források megtalálása – sikertelenül.

Joan Laporta, a klub márciusban megválasztott elnöke éppen azzal kampányolt, hogy Messit Barcelonában tartja, és erre jó esély is kínálkozott, mert előző elnöki periódusában robbant be a csatár a felnőtt csapatba, és érte el első nagy sikereit. A kudarcról péntekre ígért tájékoztatást a klub első embere, aki délelőtt 11-kor állt ki az újságírók elé a Camp Nouban, de előtte az edzőközpontban járt, és a csapat tagjainak ismertette a döntés hátterét.

A sajtótájékoztatón Laporta először arról beszélt, hogy katasztrofális örökséget kaptak az előző vezetéstől, a fizetések a bevételek 110 százalékára rúgnak, a veszteség jóval magasabb, mint azt előzetesen becsülték. Mint elmondta, 200 milliós hiánnyal kalkuláltak, ami már önmagában is nagyon magas, de ez végül 487 millióra rúgott.

"A jelenlegi szerződések alapján nem tudunk működni a liga szabályai szerint, ezért nem tudtunk azonnal megállapodni Messivel. Egyetlen megoldás az lett volna, ha fél évszázadra eladósítjuk a klubot, és én ezt nem akartam.

Ez a 122 éves intézmény a játékosok felett áll, még a világ legjobb játékosa felett is.

Örökké hálásak leszünk neki, de a klub mindenek előtt" – mondta Joan Laporta.

Az elnök nemcsak köszönetet mondott Messinek, hanem jelezte, a csatár mindenképpen maradni akart, ezért is hálás neki és a stábjának is, de eljött az a pont, amikor ki kellett mondani, nincs egyezség.

"Sok mindent össze kellett hangolni, a játékosnak is voltak más ajánlatai, ott volt a pénzügyi fair play, és eljött az a pillanat, amikor félre kellett tenni az érzelmeket, elemezni a helyzetet a számok alapján, és kimondani. Ha megengednek egy személyes megjegyzést:

szomorú vagyok, de a legjobbat tettük a klubnak"

– mondta.

Az elnök szerint hihetetlen örökséget hagy hátra Messi, egy teljes korszakot, olyat, mint korábban Samitier, Kubala vagy Cruyff. Az új, "poszt-Messi" korszakot két év múlva akarta elkezdeni a klub, de most a körülmények úgy alakultak, hogy ez korábbra került. A többi, nyáron szerződtetett új játékost regisztrálni tudja az új kub, az elnök szerint azért, mert ők már eleve jelentősen csökkentett pénzért igazoltak Barcelonába.

"Én döntöttem, de nem érzem magam bűnösnek" – jelentette ki, amikor arról beszélt, korábban azt mondta, a lehetetlent is megkísérli, hogy a klubnál tartsa Messit. Jól is haladtak a tárgyalások, csak kiderült a borzalmas pénzügyi helyzet és az is, hogy a liga nem enged a szigorú szabályokból, még akkor sem, ha a bajnokság legértékesebb játékosáról van szó. Ha befogadják a liga befektetőjét, a CVC-t, akkor 15 százalékkal emelni tudták volna a bérkeretet, de a problémát nem oldották volna meg, csak elodázzák, ráadásul számos, meglévő szerződésüket is fel kellett volna bontani, ezért kellett ezt a döntést meghozni a klubvezető szerint.

"Leo maradni akart, és most nem boldog. Most szembesül a valósággal, ahogy mi is. A valóságot nem lehet megváltoztatni"

– mondta Laporta, és úgy fogalmazott: "Bárcsak a Barcában játszana, de hogy hol folytatja, az már az ő döntése."

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Andreu Dalmau