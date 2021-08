A Bolhából a futball óriása lett Barcelonában - videók

Lionel Messi kapcsán már régen nem az a kérdés, hogy beletartozik-e a futballvilág legszűkebb elitjébe, felírható-e a neve a Pelé, Di Stéfano, Puskás, Maradona, Ronaldo névsor folytatójaként. Több mint egy évtizede uralja (Cristiano Ronaldóval együtt) a világ labdarúgását, ami párját ritkítja. Kettejüket nem lehet, sőt, talán nem is érdemes összehasonlítani, ugyanakkor létezik egy széles körben elterjedt különbségtétel: a portugál szupersztár mindent a lehető legmagasabb szinten megtanult a futballból, az argentin ellenben mindent ösztönösen csinál, nem csak a gyorsaságára gondolva: utolérhetetlenül.

Felsorolhatatlan, hányfajta csúcsot tart, jellemző, hogy csak a 2019–2020-as bajnoki idény alatt tizenegyet (!) állított fel vagy javított meg. De azóta sem állt le, nyolcadszor is megnyerte el a spanyol bajnokság gólkirályának járó Pichichi-díjat (2009–2010, 2011–2012, 2012–2013, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021). Összesen 672 gólt szerzett eddig a Barcelona első csapatában.

Lionel Andrés Messi Cuccittini 1987. június 27-én született Rosárióban. Ötéves korában már futballozott, Santa Fe tartományban, a szülővárosában. A Club Grandoli csapatába igazolt le – egyáltalán nem véletlenül. Édesapja, Jorge abban a kis klubban ügyködött mellékállásban. Legalábbis akkor, amikor nem dolgozott éppen az egyik rosariói gyárban, fémmunkásként. Leo hamarosan továbblépett, egyik bátyját, Rodrigót követve a Newell’s Old Boyshoz igazolt. Úgy tűnt, a River Plate is felfigyelt rá, Messi 13 évesen néhányszor edzett a „milliomosok” korosztályos csapatával – de nem szerződtették le. Részben azért, mert úgy tűnt: nagy a baj. Az orvosok felfedezték, hogy a kortársainál kisebb fiú szervezetében a kelleténél jóval kisebb arányú a csontok fejlődését is segítő növekedési hormon. Drága kezelésekre lett volna szükség, de arra nem futotta a családi költségvetésből. A família feje akkor úgy határozott, hogy átköltöznek Spanyolországba, hátha ott meg tudja keresni a fiú kezeléséhez szükséges összeget.

Tehetség és varázslat

A Messi família az ezredforduló környékén Katalóniában telepedett le. Nem sokkal később a fiú részt vett egy tehetségkutatón a La Massíán, a Barça futballakadémiáján. Az összes megfigyelőt elvarázsolta, szerződést kapott a klubtól, sőt a kék-gránátvörös gárda még azt is vállalta, hogy fizeti a gyógyuláshoz szükséges orvosi ellátás költségeit. Graham Hunter, a Championsnak, a Bajnokok Ligája hivatalos magazinjának a felkérésére nagyszerű anyagot írt róla az előző évtized végén, amelyben megszólaltatta, például, Diego Schwarzstein orvost is, aki akkoriban a Barcelona alkalmazásában állt. Ő mesélte, hogy a 13 év körüli srácnak a csodájára jártak a klubban, azt mondták róla, hogy valóságos zseni, csak nagyon pici. A Doki megvizsgálta, s pontos diagnózist adott: „Hiányzott egy hormon, amelyet mesterséges úton tudtunk reprodukálni. De előre megmondtam, nagyon drága kezelésnek nézünk elébe.”

A szülőknek nem futotta volna rá, ám a Barcelona edzői biztosak voltak abban, hogy a srácból világsztár lesz. A legendás csatár, Carles Rexach, valamint Quimet Rifé és Joan Lacueva győzködték a legnagyobb széken ülőket, a kis argentin minden pénzt megér. Lacueva, pedig soha nem vetette fel a pénz, az első adag készítményt maga megvette, mielőtt a klub egyáltalán leszerződtette volna a srácot. Rexach pedig gyorsan szervezett egy meccset, amelyen megnézte Messit, társak között is.

Messi 2000 szeptemberében, az első meccsén, öt gólt rúgott. Rendkívül erős korosztály volt az övé: a befutott játékosok közül együtt játszott már 15-16 évesen, például, Cesc Fàbregasszal, Gerald Piquével és néha a nála egy évvel fiatalabb Sergio Busquetsszel is. Piqué emlékszik a kezdetekre: „Nagyon erős csapatunk volt, de azonnal láttuk, Leo különleges. Csak nagyon-nagyon kicsi volt.”

Kicentizték a katalánok

Amikor Lionel Messi 13 évesen aláírta első szerződését a Barcelonával, 147 centi és 39 kiló volt. Akkor kapta a becenevét: La Pulga, a Bolha. Három évvel később, tehát 16 évesen, már 165 centis és 64 kilós volt.(Mostani magassága 169 centi, a versenysúlya körülbelül 69 kiló.) Kamatozott gyerekkori fegyelmezettsége (saját magának kellett beinjekcióznia a hasába a hormonkészítményt), s kamatozott az előírt edzésprogram, amelynek része volt az erősítés, a speciális diéta és a táplálék kiegészítők pontos fogyasztása is. Ugyanakkor – derítette ki Graham Hunter a már idézett írásában – akkoriban az argentin család gyermeke argentin recept szerint étkezett. Pep Guardiola beszélte rá aztán 2008 nyarán, hogy változtasson az étrendjén, s egyen több halat, zöldséget és gyümölcsöt. Leo eleinte nem nagyon lelkesedett érte, de a futballért mindenre hajlandó. S néhányat meg is szeretett a specialitások közül.

Messi egymás után hagyta maga mögött a grádicsokat (U14, U16 B, U16 A, U18 A, Barça C, Barça B), s 2003 novemberében, 16 évesen, a portói Dragão-stadion megnyitóján bemutatkozott az első csapatban. (Az egyesület történetében addig mindössze két fiatalabban debütáló játékos volt: Paulino Alcantara és a nigériai Haruna Babangida.) A Primera Divisiónban 2004. október 16-án, 17 évesen, 3 hónaposan és 23 naposan a városi vetélytárs Espanyol elleni, idegenbeli városi rangadón játszott először. A katalánok bajnoki címével zárult 2004–2005-ös idény májusának első napján megszületett első bajnoki gólja is, amivel a klub valaha volt legifjabb gólszerzője lett a Primera Divisiónban.

2006-ban már tagja volt a Bajnokok Ligája-győztes csapatnak, igaz, elég sokat kihagyott sérülése miatt. A következő két évben a Barcelona első számú csillagává nőtte ki magát, még ha sérülései többször is kihagyásra kényszerítették.

Kiszúrták a brazilok!

A brazilok szúrták ki elsőként! A később a portugál válogatottban szereplő Deco beszélt először a katalán sajtónak arról, hogy az ifisták között akad egy srác, aki majdan a nagycsapatban őket is elhomályosíthatja. Vagy, ami még nagyobb szó, aki megverheti őt és Ronaldinhót lábteniszben. Azonnal befogadták. Ronaldinho, Deco, Sylvinho, Edmílson és Belletti mindig csinált helyet az asztaluknál, hogy a kis argentin leülhessen.

Messi nekik is örökre hálás lesz. „Ronaldinho csodálatos volt. Az öltözőben mindenkivel éreztette, hogy a barátjuk vagyok, s hogy elfogadnak, hogy közéjük tartozom. Nem volt sem irigy, sem féltékeny. Ronnie volt akkoriban a vezér, s ha ő így viszonyult hozzám, eldőlt a sorsom” – emlékezett az akkoriban a világ legjobbjaként ünnepelt brazilra Messi.

Leo Messi vette át aztán a csapatban Ronaldinho szerepét, sőt már a brazil utolsó barcelonai szezonjában is őt favorizálta Joan Laporta, az akkori (és mai) elnök, s a tanácsadója, Raúl Sanlehi. Felismerték, hogy Ronaldinhóra és Decóra építve a csapat nem lehet a korábbi módon sikeres, s nem tud megújulni.

Csúcsgólok és gólcsúcsok

Igazuk lett. Lionel Messi elképesztő sikereket ért el a katalánokkal. Az FC Barcelona mezében rekordok sorát állította fel, ő a La Liga legjobb gólszerzője (474 góllal), ő szerezte a legtöbb mesterhármast (36), a légiósok közül senki sem nyert nála több bajnoki címet (10), övé a la Liga szezonbeli gólcsúcsa (50 gól 2011–2012), s ő lőtte a legtöbb gólt egy naptári évben (91, a válogatottban szerzetteket is beleértve, 2012-ben), s a gólkirálya az UEFA Bajnokok Ligája csoportszakaszának (71) és nyolcaddöntőjének (28) is. A Barcelona történetében ő játszotta a legtöbb mérkőzést (778, ezekből 520 a bajnoki), s természetesen ő szerezte a legtöbb gólt (672, ebből bajnoki 474).

2009 nyara óta egyetlen kivétellel (2015–2016) minden egyes szezonban ő zárt az FC Barcelona házi gólkirályaként.

Leo és Cristiano

Tízszeres spanyol bajnok (2004–2005, 2005–2006, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015, 2015–2016, 2017–2018, 2018–2019), a Király-kupa hétszeres győztese (2008–2009, 2011–2012, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2020–2021), négyszeres Bajnokok Ligája-győztes (2006, 2009, 2011, 2015), háromszoros UEFA Szuperkupa-győztes (2009, 2011, 2015), háromszoros klubvilágbajnok (2009, 2011, 2015) lett. Talán még feljebb emelik egyéni díjai, amelyek közül érdemes kiemelni, hogy rekordot jelentő hat aranylabdát gyűjtött a France Football, majd az FF és a FIFA közös ankétján (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), 2019-ben külön is megkapta a FIFA Best gáláján a világ legjobb futballistájának járó díjat. Ugyancsak hatszor európai aranycipővel tüntették ki a La Ligában szerzett góljai jutalmaként (2009–2010, 2011–2012, 2012–2013, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019), ez is példátlan. A FIFA éves gáláján 2007 óta hirdetik ki a FIFPro, az országos labdarúgó-szakszervezetek világszövetsége által, tagjai szavazatai alapján összeállított Év csapatát. Mindössze két játékos szerepelt benne mind a tizennégy eddigi alkalommal: ő és Cristiano Ronaldo.

Különleges és érthetetlen kettősség jellemezte egészen 2021 nyaráig Lionel Messi klub- és válogatottbeli pályafutását. A Barçával minden sorozatban nyert már legalább egyszer, ahol csak indult, a hét Spanyol Szuperkupa-elsőséget is beszámítva 34 címet szerzett. Ám az égszínkék-fehér mezben nyárig csupán kettőt, azokat is a korosztályos futballban: 2005-ben junior-világbajnok, 2008-ban olimpiai bajnok lett, utóbbit a három túlkorral kiegészített U23-as gárdával nyerte.

Az A-válogatottban 2005 óta 151 mérkőzésen 76 gólt szerzett – de csak a legutóbbival nyert végre valamit: a torna legjobb játékosaként emelhette a magasba a Copa América serlegét a riói Maracanában.

A Copa Américák kapcsán is úgy érezte, valami felső hatalom megakadályozza őt a sikerekben. Az idei torna kezdetéig 27 mérkőzést játszott, összesen 9 gólt szerzett. Kétszer is nagyon közel volt az Albicelestével a győzelemhez, de 2015-ben (6/1) és legjobb tornáján, 2016-ban is (5 mérkőzés/5 gól) tizenegyesekkel kikaptak a chileiektől a döntőben.

2021-ben ellenben nyertek, Messit, a torna társgólkirályát megválasztották a legjobb játékosnak.

Nem volt maradása?

Jókedvűen tért vissza Barcelonába, azt tervezte, marad a katalánoknál, még hogyha ennek fizetéscsökkentés is az ára. Belefért: rengeteget keresett a Barcelonábál, még többet a különböző reklámszerződéseinek köszönhetően. A France Football mértékadó összeállítása szerint a 2009 és 2014 közötti hat esztendőből ötször ő volt a legjobban fizetett futballista a világon, a Forbes 2019-ben a világ legjobban fizetett sportolójának nevezte. 2020 februárjában megkapta a Laureus World Sportsman of the Year díjat: nem csupán az első futballista, hanem az első csapatjátékos lett, aki kiérdemelte ezt az elismerés. Csak az utóbbi éveket tekintve: Novak Đoković, Usain Bolt, Roger Federer és Lewis Hamilton nyomdokába lépett.

A következő napokban biztosan a vezető sportlapok és sportportálok vezető hírei között szerepel majd, hogy merre vezet Lionel Messi útja. Reálisan két klub jöhet „kérőként” szóba: a Paris Saint-Germain és a Manchester City. Az első sajtóhírek szerint inkább a francia klub az esélyesebb.

