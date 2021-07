A fegyelmezettség volt az U15-ös fiú vízilabda-válogatott Eb-győzelmének a titka

A magyar fiú U15-ös vízilabda-válogatott megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot. A tornán a döntőig két szoros mérkőzése volt, a csoportban a horvátokat verte 13-10-re, az elődöntőben, pedig a görögöket 10-8-ra, a kettő között a grúzok ellen 23-3, a lengyelek ellen 32-3, a negyeddöntőben a törökök ellen 20-5 volt az eredmény.

A döntőben a többek között az olaszok, a szerbek és a horvátok ellen is nyerő Spanyolország voilt az ellenfél. A Dávid Zoltán, Regős Áron, Bisztritsányi Dávid trió irányította csapat a változatos 3-3-as első negyedet követően a másodikban robbantott. Gólt jegyzett sorrendben Dorozslai Zalán, Tóth András, Haverkampf Bence és Balogh Botond, 7-3-as volt az előny, jó volt a védekezés és Kiss Gergely kapusteljesítménye. A nagyszünetre 7-4-es előnnyel ment a válogatott. Balogh Botond, majd Mérő Alex is betalált, 10-5-ös sikerével megnyerte az Európa-bajnokságot a csapat – derül ki a waterpolo.hu tudósításából.

"Az utolsó percekig izgultam, bár nagy volt a különbség, de ezért sajnos láttam már ennél cifrábbat is. Az utolsó két perc környékén éreztem azt, hogy itt már nem lehet baj" – mondta az InfoRádióban Dávid Zoltán, az Európa-bajnokok edzője. A végső sikerben azért sem lehettek biztosak, mert nem nagyon volt lehetőség arra, hogy a többi csapattal találkozzanak. Egy felkészülési tornán játszott a válogatott, ahol találkozott Montenegróval, Horvátországgal, Olaszországgal, Szerbiával is, de a görög, a spanyol, illetve az orosz válogatottal nem, őket először csak az Eb-n látták. "Az első benyomás az volt, hogy nagyon jól játszanak, és nem hasonlítható ahhoz a játékstílushoz, amivel odáig találkoztunk. Izgalmas volt, hogy a mi játékunk mire elég ellenük, illetve az ő játékuk mire elég a mi játékunk ellen. Szerencsére mindenki ellen elég volt a miénk" – értékelt a szakvezető.

Dávid Zoltán az is kiemelte, hogy a magyar játékosok nagyon céltudatosak voltak, nagyon koncentráltak, és a legfegyelmezettebbek is ők voltak, és nem csak a medencében. "Nem ettől fogunk nyerni, de ezek az apró dolgok igenis nagy jelentőséggel bírnak. Fontos az is, hogy mi bármit kitalálhatunk a parton, bárhogy kielemezhetjük az ellenfelet, ha azt a vízben nem tudják megcsinálni a srácok, nem tudják megoldani a problémákat. Ezek a srácok megoldották, fegyelmezetten betartották a taktikát" – dicsérte tanítványait az edző. Annak megjóslására viszont nem vállalkozott, hogy a mostani Európa-bajnok közül hányat láthatunk majd a felnőttek között is a válogatottban.

"Ezek a srácok fiatalok, még a fejlődésben, növésben vannak, a fizikai állapotukban óriási változások következhetnek be. Az nyilván látszik, hogy nagyon ügyesek, voltak kiemelkedő teljesítmények, ők valószínűsíthetően azért a felnőtt válogatottban is meg fogják tudni majd állni a helyüket" – mondta Dávid Zoltán.

Nyitókép: waterpolo.hu