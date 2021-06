Forma–1: a Red Bull már technikai fölényben van a Mercedesszel szemben

"Verstappen teljesítménye idén lenyűgöző, vagy nyert, vagy második lett, vagy véletlenül kiesett. Ez az eredmény önmagáért beszél, és egyelőre egy személyben a Mercedes és, Lewis Hamilton legfőbb kihívója, mert Valtteri Bottas hiába ül olyan világbajnoki technikában, amelynél egymást követően hét évben nem volt jobb. Most eljuthattunk egy olyan fordulóponthoz, ahol a Red Bull most már technikai fölényben is van a Mercedes fölött" – mondta Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

A szakértő kiemelte, hogy noha a két Mercedes nagyjából hasonló szinten tudott az időmérőn teljesíteni, Valtteri Bottas azonban egy meglehetősen furcsa bokszutcai eset miatt már pénteken nehéz helyzetbe került, és háromhelyes rajtbüntetést kapott.

"Eléggé hihetetlen, hogy valaki ennyi éve már a Forma–1-ben van, és ilyen amatőr hibát követ el. Kis túlzással majdnem beparkolt a McLarenhez, lehet, hogy így akarta magára felhívni a figyelmet"

– mondta Vámosi Péter, de hozzátette, a finn az osztrák pályán jobban szokott olykor teljesíteni, mint Lewis Hamilton. Williamsesként volt már dobogón Spielbergben, éppen ezek az eredményei miatt szerződtették a Mercedeshez. Ugyanakkor ellene szól, hogy a Mercedes minden pontra hajt, és leginkább a hétszeres világbajnok Hamiltont akarják segíteni, akár oly módon is, hogy csapatutasítást alkalmazva őt hozzák inkább előtérbe, és ennek Bottas láthatja inkább a kárát.

"Azon látszik legjobban, hogy itt már minden pont számít, hogy az utolsó körökben még kizavarták Hamiltont, hogy cseréljen kereket és menjen rá az egy pontot érő leggyorsabb körre. Úgy tűnhet, hogy a 18 pont kényelmes előny, de idén három sprintfutam is lesz, amiért pontokat osztogatnak, és több mint valószínű, hogy a Red Bull, illetve a Mercedes versenyzői lesznek azok, akik leosztják egymás között a dobogós helyezést ért járó pontokat" – mondta Vámosi Péter.

Nyitókép: MTI/EPA/Sebastien Nogier