Fernando Alonso a Twitteren Max Verstappen újabb futamgyőzelme és Lewis Hamilton újabb második helye után arra ragadtatta magát, hogy megírja, a brit soha nem volt legyőzhetetlen, és abbéli örömét is kifejezte, hogy ezt most Max Verstappen demonstrálja is - tudósít a Formula.hu.

Az Alpine Formula-1-es pilótája, 2005 és 2006 bajnoka úgy látja, Hamilton "kétségtelenül jó", de még jobb, hogy most két különböző istálló pilótája feszül egymásnak, ami nekik stressz, a nézőknek élvezet.

Nyitókép: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj