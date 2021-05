Marco Rossi: még a küzdéshez is szervezettség kell

Marco Rossi a DIGI Sportnak adott interjújában elárulta, szerinte kik az Eb legnagyobb esélyei, a csapat szellemi vezéreiről is mesélt, egyúttal a magyar szurkolókhoz is szólt néhány jó szót.

"Ahhoz, hogy megálljuk a helyünket a ránk váró mérkőzéseken, kiváló csapatszellemre, egymás tökéletes megértésére lesz szükségünk. A játékosoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy áldozatokat hozzanak, hogy egymásért játszanak. Csak így lehetünk versenyképesek, és abban kell reménykednünk, hogy az ellenfeleink nem a legjobb napjukat fogják ki ellenünk. Az egyéni képességek különbözők lehetnek, ezért viszont senkit nem lehet bántani, megbántani. Csapatsportágról beszélünk, a csapategységgel sok nehézséget áthidalhatunk. Persze nem minden különbséget lehet így eltüntetni" – nyilatkozta végleges Eb-keretét a jövő héten kihirdető Marco Rossi.

A 2004-es görög csoda felvetésére a dánok 1992-es sikerét hozta fel a szövetségi kapitány. "Voltak korábban példák a csodára, de nekünk azokra a célokra kell gondolnunk, amelyek valóban elérhetők. A realitás talaján kell maradnunk. Tudnunk kell, kik vagyunk és hol tartunk. Emellett 110 százalékban eltökéltnek, fókuszáltnak kell lennünk a saját feladataink elvégzésében, és nagyon alázatosnak kell maradnunk. Ez a legfontosabb, az alázatosság."

Egyelőre nem tudni, a csapat legnagyobb sztárja, Szoboszlai Dominik milyen állapotban lesz az Eb idején, de rajta kívül is vannak fontos csapattagok, motivátorok. "Van egy fantasztikus csapatkapitányunk, Szalai Ádám. Nem hiszem, hogy az ő motivációs képességeit be kellene mutatnom, de vannak mások is, akik igazi egyéniségek. Ha egy másik nevet kell mondanom, akkor Nikolics Nemanját említeném. Sokan csak mint játékost ismerik, de higgyék el, óriási segítséget nyújt minden egyes edzésen, rendkívül fontos szerepe van abban, hogy kellően erős a csapatszellem."

Marco Rossi egyetért azzal, hogy

az Eb halálcsoportjában a vb-címvédő franciáké a legerősebb válogatott.

"Papíron ők a legerősebbek. A játékosok értéke, a világranglista-helyezés és sok más mutató miatt is azt mondhatjuk, hogy ők az egyik legnagyobb esélyesei az Európa-bajnokságnak. Az idei Eb-n hét-nyolc hasonló erősségű keret van. Lehet, hogy átlagéletkorban eltérnek egymástól, de nagyjából egyenlő esélyekkel küzdenek azért, hogy az utolsó, mindent eldöntő meccsekre ők érjenek oda. A negyeddöntőktől kezdve apró részletek dönthetnek. A franciák mellett a belgákat látom még a legesélyesebbeknek.”

Mit szól Karim Benzema visszatéréséhez? "Azt hiszem, hogy az ő visszatérésével nekünk még nagyobb esélyünk lesz a győzelemre. Természetesen csak viccelek. Mindenki tudja, milyen fantasztikus játékos, hogy milyen képességei vannak, ugyanakkor a franciák erejét jelzi, hogy nélküle is elképesztő kerettel rendelkeznek, nem hiszem, hogy nélküle gyengébbek lennének."

Marco Rossi a szurkolóknak is üzent, hogy tényleg a földön maradjanak az elvárásokat illetően. "Tudjuk, hogy a futballban bármi megtörténhet, minden bajnokságban, minden egyes nagy tornán. A fociban éppen ez a csodálatos, hogy néha váratlan fordulatok történnek. Nem tudom azt mondani a szurkolóknak, hogy ne álmodjanak, hiszen ezt a mi játékosaink sem tudják megtenni. A valóságban keményen dolgozunk, a saját feladatainkra koncentrálunk, de természetesen mindenkinek van egy álma. Azt ígérhetjük, hogy a lehető legtöbbet fogjuk kihozni magunkból. Ha a szurkolók azt látják, hogy az utolsó pillanatig küzdünk, azt igenis el fogják ismerni akkor is, ha nem nyerünk, vagy ha nem okozunk meglepetést az eredményt tekintve. De bármilyen sikerről is beszélünk,

szervezettség nélkül nem lehet elérni semmit, még azt sem, hogy megfelelő módon küzdjünk.”

Hogy a megfelelő hozzáállásban nem lesz hiány, abban egészen biztosak lehetünk. Az elmúlt két évben képesek voltunk legyőzni Horvátországot, Törökországot, vagy éppen Szerbiát, és nem ijedtünk meg a lengyelektől sem. Kulcsmeccset nyertünk meg Wales, Bulgária és Izland ellen, ez pedig olykor a legnagyobbaknak sem megy.

Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev