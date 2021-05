Jövő héten indul a Rossi-csapat nagy menetelése

Jövő hétfőn, május 17-én elkezdi a munkát az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott. Telkiben 17 játékossal indul a gyakorlás: az OTP Bank Ligában szereplő futballisták mellett két légiósnak, a ciprusi Omoniával aranyérmes Lang Ádámnak és az angol másodosztályú Bristol Cityben játszó Nagy Ádámnak vezényelhet edzést Marco Rossi szövetségi kapitány – írja a Nemzeti Sport.

Néhány nappal később csatlakozik hozzájuk a Törökországból hazatérő Szalai Attila és Varga Kevin. A Süper Lig szombaton fejeződik be, a Fenerbahce védője és a Kasimpasa támadója néhány napnyi pihenő után ismét edzésre jelentkezik Telkiben.

A keret május 24-én utazik el Ausztriába, ahol június 2-ig folytatja a munkát, és ott már teljessé válik a csapat. A Bundesligában játszó Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Szalai Ádám is itt csatlakozik a társakhoz, valamint a dunaszerdahelyi Schäfer András és az Eszéken játszó Kleinheisler László is ekkor állhat edzésbe, valamennyiük számára május 22-én ér véget a bajnokság. Várhatóan Kecskés Ákos is Ausztriában edzhet először a csapattal, ő egyelőre rehabilitációs munkát végez.

Az amerikai bajnokságban, az MLS-ben játszó Gazdag Dániel és Schön Szabolcs is Ausztriába utazhat. A kerettagok közül utolsóként Holender Filipre várhat a stáb, a belgrádi Partizan játékoa még május 25-én a szerb kupa döntőjében lesz érdekelt.

A válogatott két felkészülési meccset játszik majd az Eb előtt: június 4-én Ciprus, június 8-án Írország lesz az ellenfél.

A bő keret Kapusok: Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC)

Védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Spandler Csaba (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce), Willi Orbán (RB Leipzig)

Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Partizan Beograd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

Támadók: Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt