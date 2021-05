Így indokolta Marco Rossi a keret összetételét

Elmondta, hogy nem egészen másfél hónapja játszott a válogatott, nincs oka arra, hogy ahhoz képest döntő változásokat eszközöljön.

Beszélt arról, figyeli-e Dárdai Mártont, aki most nem került be a most kihirdetett keretbe. Mint elmondta figyelték, mint minden számba vehető játékost, de a játékos még maga sem döntötte el, hogy melyik válogatottban szeretne játszani.

Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatban megismételte, nem változtak az elvei, tartja magát a korábbiakhoz. (Azaz ahhoz, hogy NB II-ből nem hív meg játékost.) Mint mondta, egyetlen játékossal tett kivételt, Szoboszlai Dominikkal, aki nem játszott még idén, de a legnagyobb tehetsége a magyar futballnak.

Vele kapcsolatban bizonytalan volt a kapitány, annyit el tudott modnani, hogy 90 százalékos az erőnléte, nincsenek már fájdalmai. Egyelőre még a klubjával edz. Természetesen folyamatosan kapcsolatban vannak a játékossal és klubjával is.

Nehéznek nevezte a mostani döntést is, de hasonlóan nehéz lesz a június elsejei, amikor 26-osra kel szűkíteni a névsort.

Az újoncokról szólva elmondta, hogy Bolla Bendegúzt már korábban is meghívcta, akkor nem tudott menni a kerethez egy fizikai probléma miatt, de megérdemli a meghívást. Hahn Jánost atipikus játékosnak nevezte, aki 22 gólt szerzett eddig a bajnokságban, s szeretné látni, hogyan edz a többiekkel.

Schön Szabolcs nagyon gyors, jó bal oldali játékos. Spandler Csabát nem véleményezte külön.

Könyves Norbert azon kevesek egyike, aki játszott a 2020–2021-es szezonban a nemzeti tizenegyben, s most nem kerettag. Mellőzését a csatár egészségügyi problémáival indokolta a kapitány. Bese Barnabásról elmondta, hogy 2021-ben nem játszott, ezért nem hívta meg.

Kérdést kapott a kapitány arról, hogy vannak-e még vésztartalékok arra az esetre, ha kiesnek még játékosok, mint Kalmár Zsolt, vagy esetleg Szoboszlai Dominik.

Válaszolt az InfoRádió kérdésére is, amely arról szólt, hogy a ciprusi és az írek elleni mérkőzéseknek mi a célja. A kapitány elmondta, mindkét riválist tiszteli, de azt is tudja, nincsenek olyan szinten, mint a három csoportellenfél. Ő inkább szeretett volna ellenfélnek egy topcsapatot. Mint mondta, az előtte tervezett edzőtáborban megpróbálja optimális szintre hozni a keretet, amely a hgosszú és fárasztó idény után kezdi majd meg a felkészülést.

Rossi beszélt arról, hogy újra közönség előtt játszhat a válogatott a Puskás Arénában, kérte, hogy akkor is támogassa a csapatot akkor is, ha az eredmények nem jól alakulnak.

A kapitány elégedetten fogadta az UEFA döntését, amelynek alapján 26 játékost nevezhet az Eb-re.

Kérdést kapott a kapitány Bogdán Ádámról, akire már korábban, ősszel is gondolt a kapitány, Kovácsik Ádám sérülése idején. Akkor még nem védett, most a hajrában igen. Ráadásul akkor, amikor a Ferencváros nem volt százszázalékosan motivált, s így is csak két gólt kapott.

Lehet-e előny az a magyar válogatott számára, hogy hamarabb megkezdheti a felksézülést, mint a riválisok? Igen, elképzelhető, hogy az ewllenfeleink kicsit fáradtabban kezdik majd meg a felkészülést, ebből a szempontból lehet, hogy kicsit frissebbek lehetünk, de ne feledjük, hogy a riválisok topligákban, csúcscsapatokban játszanak.

Ismét felelt az InfoRádió kérdésére, elmondva, nem lesz soha nagyképű, reálisan nehéz elképzelni, hogy pontot szerezzünk három sztárcsapat ellen. Ezért az elvárás a játékosoktól az, hogy fejlődést mutassanak, önbizalmuk legyen.

Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev