A Barcelona edzője tényleg leordította játékosát a pályáról

Régen volt ilyen izgalmas a spanyol labdarúgó-bajnokság hajrája. Csütörtök este például az fordult elő, hogy a hétközi fordulót záró Barcelona–Getafe mérkőzés előtt a katalánok csak negyedikek voltak a tabellán, mégis nekik van a legjobb esélyük végül megnyerni a sorozatot. Ehhez persze előbb túl kellett jutni a kiesés elől menekülő madridi kiscsapaton.

A találkozó végül 5-2-es hazai sikert hozott, de voltak őrült pillanatok, mert volt két öngól és két 11-es is, és a félidei 3-1 után – amikor mindkét edző – tartalékolva az energiákkal – a fél csapatát lecserélte – egy büntetővel visszakapaszkodott a Getafe, és váratlanul izgalmas lett a hajrá.

Az amúgy is szívbeteg Ronald Koemannak aligha hiányzott a felesleges izgalom, mert amikor a fiatal hátvédje, Oscar Mingueza másodszor is posztját elhagyva rohamozni kezdett, a kispadról bekiabálva állította le a védőt, majd az üres Camp Nouban jól hallhatóan le is szidta. A Barcelona edzője azonban annyira felhúzta magát, hogy két perccel később lecserélte fegyelmezetlen játékosát – a helyére beküldött Umtiti március 6. óta nem kapott lehetőséget –, majd amikor Mingueza a kispadhoz érve beszélni akart az edzővel, a holland szakember látványosan elzavarta.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Koeman próbálta bagatellizálni az esetet.

"Talán a gesztusaim eltúlzottak voltak, de csak azért, mert Minguezának kiváló szezonja van.

Csakhogy Barca-játékosként minden egyes mérkőzésen a csúcson kell lenni, és ez nehéz feladat" – mondta az edző, és hozzátette, nem azért hozta le a pályáról a szezont még a második csapatban kezdő fiatal hátvédet, mert ideges volt rá, hanem mert át akarta szervezni a védelmet, és lehetőséget akart adni Umitinek is…

A győzelem végül nem forgott veszélyben, Messi még azt az elegáns gesztust is megtette, hogy az utolsó percben megítélt büntető végrehajtását átengedte Griezmann-nak, holott az argentin mesterhármast érhetett volna el. Messi így is már 25 gólos a bajnokságban, különösen 2021-ben igazán eredményes. Ezzel 12. idényében jutott el legalább 25 gólig a spanyol élvonalban, ami alighanem örökös rekord lesz.

A Barcelona pedig a győzelmével visszakerült a harmadik helyre, megelőzve a Sevillát. Két ponttal van előtte a Real Madrid, öttel pedig az éllovas Atletico Madrid, de a katalánok egy meccsel kevesebbet játszottak, és még hazai pályán fogadják az Atleticót, így tulajdonképpen saját kezükben van a sorsuk a hátralévő hét mérkőzésükön.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia