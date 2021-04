Még négy évig biztos marad Lipcsében a magyar válogatott futballista – videó

A lipcsei együttes honlapjának beszámolója szerint a középhátvéd eddigi megállapodása jövő nyárig szólt, ezt hosszabbította meg most három évvel, ráadásul az új szerződése tartalmazza, hogy pályafutása befejezése után is számít rá a klub.

"Willi az évek során jelentős szerepet játszott abban, hogy ilyen sikeres utat tettünk meg. Ez a szezon ismét megmutatta, mennyire fontos tagja a csapatunknak. A pályán jó formában van, és az öltözőben is fontos része az együttesnek" – mondta Markus Krösche sportigazgató.

A 28 éves Orbán 2015 nyarán az 1. FC Kaiserslautern csapatától igazolt az akkor még másodosztályú RB Leipzighez, amelynek színeiben 189 meccsen 18 gólt szerzett. A magyar válogatottban 2018. október 12-én mutatkozott be, eddig 20 mérkőzésen ötször volt eredményes.

"Boldog és büszke vagyok, hogy folytathatom a közös utat az RB Leipziggel. Amióta idejöttem, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az egész klub, és még mindig messze vagyunk a végétől. Nagyon sok tennivalónk van még, és szeretnék segíteni céljaink elérésében" – nyilatkozta Willi Orbán.

Az egyesület Twitter-oldalán lelkesítő videóval ünnepelte középső védője szerződéshosszabbítását:

